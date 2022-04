62 ans après l'indépendance, la ville de Taï sur la voie de l’émergence

La ville de Taï, dans l'extrême ouest du pays, est désormais connectée au réseau électrique national après avoir été alimentée pendant 52 ans par un groupe électrogène.

Raccordement de Taï au réseau électrique national 62 ans après l'indépendance : Anne Ouloto et les populations reconnaissantes au Président Ouattara

Le dimanche 03 avril 2022 restera une date gravée de façon indélébile dans les mémoires des populations du département de Taï et du village de Keïbly de façon précise. Et pour cause, la sous préfecture de Taï ouverte en 1961 et alimentée en matière d'électricité par un groupe électrogène depuis 1970, a été connecté au réseau électrique national par la ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, Anne Désirée Ouloto.

La cérémonie a eu lieu dans le village de Keïbly en présence des autorités administratives, des cadres, élus et de la chefferie traditionnelle.

"La célébration de la lumière est la célébration de la cohésion sociale et de la paix car l'électricité apporte le développement et améliore les conditions de vie, aboutissement concret des aspirations des populations", a indiqué la présidente du conseil régional du Cavally.

Elle a relevé les actions du Président de la République, Alassane Ouattara, en matière d'électrification rurale dans la région du Cavally et particulièrement dans le département de Taï. Ainsi, elle a déclaré que presque tous les villages du département sont déjà électrifiés, les travaux de construction du nouveau pont sur le fleuve avancent bien, les travaux du châteaux de Zagné sont presque terminés...

'' Aujourd'hui est un grand jour pour Taï. Après avoir érigé la sous-préfecture de Taï en département en 2012, le président de la République vient de connecter le département au réseau électrique national. Nous célébrons la lumière mais également l'unité des enfants du Cavally' et le développement '', a poursuivi Anne Ouloto.

Avant de rendre hommage aux autorités préfectorales qui accompagnent le projet d'électrification des villages. ''Le travail d'aujourd'hui s'inscrit dans la continuité du travail qui a été fait par nos devanciers. C'est le travail de génération en génération qui continue aujourd'hui. Le Président Alassane Ouattara, c'est le concret et non le virtuel", a lancé la présidente du conseil régional du Cavally.

Elle a fait savoir que tous les engagements pris par le Président Alassane Ouattara en matière d'électrification, d'infrastructures routières et sanitaires seront respectés. Car le Président Alassane Ouattara respecte toujours ses engagements. ''Le Président Alassane Ouattara est un homme de parole. Il tient toujours ses promesses'', a-t-elle indiqué sous les ovations nourries.

À l'en croire, la mobilisation du jour montre l’adhésion de Taï à la politique de réconciliation prônée par le Président Alassane Ouattara, et surtout l’amour pour le pays et la cohésion sociale. ''La lumière est la vie, l’amour et l’espoir pour le développement de notre région '', explique Anne Ouloto.

Le sénateur Déhé Paul et le maire de la localité Hyppolite Bayalla ont adressé la gratitude des populations au Président de la République, Alassane Ouattara pour le raccordement de Taï au réseau électrique national et ont promis de rendre l’ascenseur le moment venu. Ils ont souligné que Taï était le dernier département du pays alimenté par un groupe électrogène.

Au nom de la chefferie traditionnelle , le patriarche Beley Jean a rappelé que le groupe électrogène n'arrivait pas à produire l'électricité nécessaire pour le bon déroulement des activités sociales et économiques de la ville. D'où sa reconnaissance au Président Alassane Ouattara pour le respect de la parole donnée.

Avec Sercom