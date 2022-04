Santé: Le CHR d’ Agboville prêt à offrir le meilleur aux patients

Dans un entretien accordé à Afrique-sur7, Claver-Fabius Savié Essoh, le nouveau directeur du Centre hospitalier régional(CHR) d’ Agboville, se dit satisfait des nouvelles avancées notées au sein de son établissement hospitalier.

Monsieur le directeur, quelles sont les avancées que vous avez enregistrées à la tête du CHR d’Agboville depuis votre arrivée ?

Depuis l’arrivée de monsieur Dimba Pierre à la tête du ministère de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, il y a eu beaucoup d’avancées surtout au CHR d’Agboville et partout d’ailleurs pour ce que je sais. Sous sa houlette, les lits de malades disposent désormais de draps. Aujourd’hui, nous avons recruté 2 buandiers, acquis 2 grosses machines de pressing, des fers à repasser, des tables de repassage. Car, tout cela tient à cœur au Président Alassane Ouattara, au gouvernement du ministre Premier ministre Patrick Achi et surtout à notre ministre de tutelle.

Pouvez-vous nous expliquer un peu en quoi consistent les réformes initiées?

Les réformes hospitalières initiées par le ministère au nombre desquelles, nous avons le PBF (Peace building fund), c’est-à dire le Financement basé sur la performance, qui a pour finalité de transformer les gestionnaires de centres de santé en véritables managers. Ce qui permettra à terme à nos établissements sanitaires de mettre en place de bons gestes. La vision du ministre Dimba Pierre est tellement noble : celle d’apporter des soins de qualité dans un environnement sain. Le CHR d’ Agboville, dans ce cadre, a bénéficié de l’arrivée de 05 spécialistes, notamment un dermatologue, un gynécologue, un médecin radiologue, un gastroentérologue et un médecin spécialiste en santé du travail.

Le tout couronné, il y a quelques mois par la réception d’un fauteuil dentaire tout neuf, d’un appareil de biochimie et de moyens qui vont avec. Mieux, depuis le 28 mars dernier, dans le cadre de la redynamisation des services, il y a eu des mobilités entre les infirmiers et les aides-soignants. L’objectif recherché est d’offrir le meilleur aux patients.

Vous avez quelque chose d’autre à ajouter ?

Bien sûr, nous avons acquis 30 nouveaux climatiseurs, 12 fauteuils directeurs, 40 matelas pour les lits d’hospitalisation. Nous avons aussi acquis une tondeuse pour l’entretien régulier de l’espace vert et bien entendu une kyrielle de consommables. Créer les conditions afin que le personnel soignant ne manque de rien pour mieux exercer son travail, reste une priorité pour nous.

L’environnement va aussi avec ?

À ce niveau, nous avons initié une importante réforme qui sort de l’ordinaire dans le fonctionnement des hôpitaux de Côte d’Ivoire. Il s’agit de la gestion de nos agents d’hygiène qui n’appartiennent pas directement à notre service. Ils sont désormais sous la supervision d’un technicien de santé, en hygiène et assainissement. Cette stratégie a pour avantage d’utiliser rationnellement ces travaillants. Et, c’est cette gestion qui sera mise en application à partir du 1er avril 2022.

Nous avons décidé d’aller plus loin en installant aussi 2 barrières secondaires de sécurité au sein du CHR. Ce, afin de filtrer les entrées et les sorties. Désormais, un malade sera accompagné d’un accompagnateur. L’avantage est d’avoir moins de personnes dans les salles d’hospitalisation et de permettre aux agents de santé de travailler sereinement. Les vigiles auront pour mission de contrôler véhicules afin d’éviter les vols comme ceux de bébés.

Un appel à lancer ?

Nous exhortons les populations à nous faire confiance et que tout est mis en œuvre afin de répondre à leurs attentes. Qu’ils n’aient pas d’appréhensions à se rendre dans nos locaux adaptés à leur administrer des soins humanisants. À nos collaborateurs, nous leur disons que c’est ensemble que nous pourrions atteindre les objectifs qui nous ont été assignés.

Par Tizié TO Bi

Correspondant régional