Droits de l’Homme: L’ UNFPA lance « Bodyright», son nouvel outil digital

« Bodyright, mettons fin à la violence en ligne », prône le Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA) qui a lancé un nouvel outil pour la protection des Droits de l’Homme via Internet.

L'UNFPA plaide pour la protection des droits des êtres humains sur le net

Lors d’un panel, vendredi 1er avril 2022, le chargé du programme sur les violences basées sur le genre (VBG) à l’UNFPA, Abiba Ouattara a tiré la sonnette d’alarme sur les violences sur la toile avec l’avènement des réseaux sociaux.

Elle a souligné que cette rencontre d’échanges vise à mener des plaidoyers pour attirer l’attention des décideurs de toutes les multinationales afin de légiférer sur la valeur du corps humain en ligne.

« Autant que les livres, les films et les chansons, les droits des êtres humains doivent être aussi protégés sur le net. Mon corps m’appartient même étant en ligne», a-t-elle fustigé.

« Bodyright, mettons fin à la violence en ligne » est le thème de cette rencontre d’échanges. Des leaders d’associations de jeunesses, mouvements féministes et représentants d’organismes gouvernementaux se sont prononcés sur les moyens de lutte contre les délits en ligne dont la violence envers les femmes.

Ce panel en présentiel et par visioconférence a permis de faire un large écho sur les nombreux projets de l’UNFPA au profit des femmes et des enfants notamment les VBG et le maintien des jeunes filles à l’école.