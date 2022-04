Dr Ehounou : "La Côte d’Ivoire est devenue un institut de la médiocrité"

Docteur en Hydrogéologie et Climatologie, Jean Noël Ehounou se dit inquiet pour l'avenir de la jeunesse ivoirienne. Dans une contribution emprunte d'ironie, l'universitaire dénonce cette nouvelle propension des Ivoiriens à célébrer la médiocrité plutôt que l'excellence en Côte d’Ivoire. Décryptage.

Côte d’Ivoire - Dr Jean Noël Ehounou: "Où est donc passée cette éducation de l’excellence à nous donnée par parents et enseignants ?"

Vieux Ménékré a été reçu dans là à cause de mauvais français. Le père Daloa Inter a eu terrain dans manger sur les réseaux sociaux. Makosso a reçu un cadeau du président de la république (selon une publication sur sa page) à cause de son impudicité. Il y a un autre, Dougoutiguy qui a eu financement de plusieurs millions de nos francs qu’il a dilapidé.

De Versailles est devenu star à cause de vol. On choisit le candidat de la FIF non à cause de sa capacité à rehausser le niveau de notre football, mais en fonction de sa facilité à distribuer des billets de banque. Le dernier de classe abandonne les bancs pour passer le concours de police/gendarmerie avec brio (là où le 1er de la classe a échoué).

Les journalistes s’informent sur facebook. L’école même est étonnée car on peut être diplômé en restant à la maison et se taper la poitrine pour dire qu’on peut réussir sans elle. Les cars de transports sont transformés en pharmacie. Pour réussir il faut être griot plutôt qu’étudier. Les jeunes filles préfèrent acheter Bobaraba pour avoir 10 copains que de s’acheter des livres pour apprendre.

"Miss Côte d’Ivoire a plus de valeur que miss mathématique, que miss littérature"

Les jeunes se perfectionnent en techniques de vol (arnaques) pour se faire une place au soleil. Le major de la classe “perd son temps” à l’école pour venir servir le « tocard » qui a vite compris que c’est l’argent qui impose le respect et la considération, et non la connaissance. La beauté intérieure est mise au revers de la main au profit de la beauté visible.

Les génies sont conduits dans la forêt tandis que les grouilleurs sont élevés au rang de roi. On chante la nudité de la femme et on reçoit les honneurs de la nation (ça aussi c’est nous-mêmes qui votons). Journaliste même ne comprend pas français. Mathématique même est étonné, tellement les devoirs non corrigés ont rempli le placard du prof.

Miss Côte d’Ivoire a plus de valeur que miss mathématique, que miss littérature… Génie en herbe même est étouffé par star tonnerre , Babi Dance Battle… Complétez vous-mêmes la liste des médiocrités dans les médias. Bref ! Lorsque nous étions au collège, il était courant de voir un élève proposer des solutions plus explicites à des exercices, ceux qui découvrent des erreurs dans les corrections données par le prof.

Il y avait aussi des élèves qui expliquaient des cours des classes suivantes. Où est donc passée cette éducation de l’excellence à nous donnée par parents et enseignants ? NOTRE PAYS EST DEVENU L'INSTITUT DE LA MÉDIOCRITÉ PAR EXCELLENCE ET ON S'Y PLAÎT. L'EXCELLENCE MÊME EST ÉTONNÉE.