Patrick Achi dévoile les grandes mesures pour développer le secteur du vivrier

Depuis Bouaflé, Patrick Achi annonce que l’Etat ivoirien entend déployer de grands moyens pour développer le secteur du vivrier avec en ligne de mire, l'objectif d’un marché ivoirien abondamment fourni en toute saison contribuant ainsi à lutter contre la vie chère.

Patrick Achi aux femmes du secteur du vivrier: "C'est grâce à vous que le pays se nourrit et grandit"

Le gouvernement ivoirien voit grand pour le secteur du vivrier. Patrick Achi a indiqué, à l'occasion de la célébration de la journée des femmes du vivrier de Côte d'Ivoire le jeudi 7 avril 2022, que l’Etat ivoirien entend déployer un ensemble de mesures pour développer le secteur du vivrier.

Ci-dessous, le discours du chef du gouvernement

je voudrais, à la suite de mes prédécesseurs, saluer la mémoire du défunt Maire de Bouaflé, Monsieur LEHIE BI Lucien, mais également transmettre tous mes vœux de prompt rétablissement au Maire AZI Koffi Serge qui aurait voulu aujourd’hui être parmi nous et qui n’a pu l’être à cause d’un incident malheureux dont je n’ai aucun doute qu’il se rétablira rapidement.

Quel plaisir d’être avec vous aujourd’hui pour parler de ce qui nous concerne toutes et tous : notre alimentation, nos marchés et celles et ceux qui les font vivre ! Oui quel bonheur de participer aujourd’hui à cette cérémonie de remise de kits agricoles à nos valeureux producteurs et aux femmes productrices ainsi que celles en charge de la commercialisation sur les marchés de vivriers auxquels elles sont affiliées, d’être aujourd’hui à la cérémonie de lancement au niveau national de la distribution de kits, d’équipements, d’intrants et de semences à ces femmes-là. Aujourd’hui à Bouaflé, dans la Marahoué, ville symbole, ville de notre sœur et regrettée Tiéouhe Lou, ville de production par excellence de vivriers. A partir de cette ville, nous allons lancer, Monsieur le Ministre d’Etat, Ministre de l’Agriculture a été instruit par SEM le Président de la République et les moyens ont été mis à disposition, pour que sur l’ensemble du territoire national, les coopératives, les GCR, producteurs de vivriers puissent être dotés d’équipements et les moyens pour accroître leur production en quantité et en qualité afin de satisfaire les besoins de la population ivoirienne sur l’ensemble du territoire national.

Région de la Maraouhé: Bouaflé ville de production par excellence de vivriers

Au nom du Président de la République, SEM. Alassane OUATTARA, je voudrais exprimer à nos mamans, notre immense gratitude à nos mamans, nos sœurs et nos filles, acteurs pour leur rôle absolument essentiel qu’elles jouent dans le secteur du vivrier, leur rôle absolument stratégique pour notre pays.

En effet, de leur engagement, leur labeur, de leur ténacité comme de leur audace, leur sens du commerce comme de l’innovation logistique, c’est de tout cela que dépendent l’approvisionnement vivrier de nos villes, au premier chef desquelles la ville Abidjan. C’est donc grâce à elles, à ces femmes au courage intrépide que nos marchés vivent, se parent de mille produits et de mille couleurs. C’est grâce à elles que nos paysans trouvent des débouchés stables à leurs cultures et que des milliers de familles perpétuent un mode de vie rural qui continue de faire sens. C’est grâce à elles que le pays se nourrit et grandit. Et c’est encore grâce à elles, aujourd’hui et à leur pleine et entière participation, que les efforts du gouvernement pour assurer la sécurité alimentaire et lutter contre la vie chère peuvent se concrétiser. Au nom de son Excellence Monsieur le Président de la République, ainsi que du Gouvernement que je dirige, je voudrais vous dire Merci, merci à vous toutes !

Et je voudrais saisir l’occasion pour témoigner ici de votre sens de responsabilité, au moment où notre pays, comme de nombreux pays dans le monde, font face à ce péril de la sécurité alimentaire. Combien dis-je, votre sens de la responsabilité et votre sens de la solidarité, ont pris le pas sur les critiques souvent infondées et quelques fois même stériles. Oui mesdames, merci !

Lorsque cette crise, qui à la suite de la pandémie à covid-19, voit se succéder une crise militaire au niveau mondial, à un impact à l’échelle planétaire. Lorsque cette crise voit, dis-je, l’augmentation de toutes les denrées alimentaires, l’impact des prix de l’énergie de qui s’envolent, de la rareté des denrées de blé, ainsi que bien d’autres, mais également de l’impact sur les frais, de l’impact sur l’envolée des cours des intrants, et en particulier des engrais. Lorsque ces fléaux passent, tous les pays du monde, pour anticiper sur la flambée des prix des denrées dans leur pays et le juguler, sur instructions de Monsieur le Président de la République, nous faisons une large consultation de tous les acteurs concernés de la chaine. Et à cette occasion-là mesdames, j’ai eu l’immense plaisir de vous recevoir, dans nos locaux de la primature avec les ministres concernés : le ministre du Transport, le Ministre d’Etat, ministre de l’Agriculture, le Ministre du Commerce et de l’Industrie, le ministre de la Femme, de la Famille et de l’Enfant, nous avons eu l’occasion de vous rencontrer pour échanger avec vous. Quelle ne fut ma surprise de vous entendre dire poliment Monsieur le Premier Ministre nous saisissons au mot l’appel lancé par SEM le Président de la République. Et nous voulons faire notre part et contribuer à alléger la peine des ménages et de nos parents sur l’ensemble du territoire national. Et pour cela, nous sommes prêts à tous les sacrifices et nous sommes prêts à toutes suggestions qui pourraient vous être utiles afin de juguler ce fléau que nous vivons au quotidien. Et c’est sur les recommandations que vous avez formulées, sur les échanges que nous avons eus, comme le disait tout à l’heure Madame la ministre de la Femme, de la Famille et de l’Enfant, C’est grâce à ces suggestions que le Gouvernement a pris un certain nombre de mesures pour juguler la vie chère et pour contrôler les prix sur les marchés, en particulier les denrées essentielles.

356 milliards de FCFA d’investissement en termes de projets structurants

De manière beaucoup plus spécifique, l’Etat a procédé au plafonnement des prix des denrées essentielles sur le marché, le riz, la viande, le sucre, l’huile de palme raffinées, la pâte alimentaire, le lait, la tomate concentrée, etc. mais également à élargir la liste des produits réglementés. C’est-à-dire, dont l’augmentation ne peut se faire sans l’autorisation du Gouvernement. D’une liste de 4 à une liste de 21 produits. Mais également, pris la décision pour une autorisation préalable pour toute exportation à l’extérieur du pays des produits vivriers, a décidé de la subvention de la farine boulangère, Et introduit le maintien du prix de la baguette à 150F. mais également à votre demande, de la fluidité de la commercialisation, du transport, du démantèlement des barrages illicites, pour les ramener aux seuls 33 barrages autorisés au plan national, je dis bien aux seuls 33 barrages au plan national. Tout barrage au-delà de ces 33 barrages est un barrage illégal qu’il faut signaler au Gouvernement. Le renforcement des circuits de distinction, de conservation, et l’inscrit au réseautage sur les cartes de marchés, la décision de l’installation de 31 comités locaux de lutte contre la vie chère, présidés par les préfets et comprenant les consommateurs et les commerçants. Et aussi, bien sûr, le projet de constructions de 40 marchés de proximité sur le financement de l’Etat, le projet de construction de trois marchés de gros, et 10 marchés relais sur le financement de la Banque Mondiale. L’ensemble de ces mesures nécessite un financement de la part de l’Etat, depuis le début d’année, depuis le mois de janvier de 145 milliards de FCFA et un montant d’investissement en termes de projets structurants, qui commence donc aujourd’hui, et qui vont se dérouler cours des mois à venir, de 356 milliards de FCFA.

C’est ainsi que le Gouvernement, a décidé de prendre le mal à la racine, et au-delà des mesures de subventions et des mesures à courts termes, d’entrer dans le volet structurant de la production en toute saison, en quantité relativement importante de vivriers. Les kits qui sont remis ce jour, ainsi que les subventions qui vont l’accompagner sur l’ensemble du territoire national ont pour objet, accompagné, par cela, des projets financés par des bailleurs de fonds dont je parlais, de faire de l’utilisation des semences sélectionnées à haut rendement, de faire de l’utilisation de l’eau, pour l’irrigation dans la production du vivrier, dans l’utilisation des engrais, dans l’utilisation de la mécanisation, et dans l’utilisation des nouvelles techniques agricoles et culturales, une question systématique et non ponctuelle. Comme c’est aujourd’hui, au cours des prochains mois et des prochaines années à venir, l’objectif du Gouvernement est donc de construire des barrages, de l’hydro barrages, de barrages plus grands, sur l’ensemble des cours d’eau du pays, de mettre en place le développement des plants sélectionnées, des semences sélectionnées, et de toutes les céréales, ainsi que tous les plants de produits vivriers que nous concevons localement. Mais également d’entreprendre et de voir aboutir les recherches en matière agroalimentaire pour la conservation et la transformation de ces produits de manière à permettre la disponibilité de ces produits en toute saison en quantité suffisante, qui vont non seulement pour la consommation nationale mais également pour l’exportation dans les pays de la sous-régions et à l’extérieur où les produits vivriers ivoiriens sont très prisés.

Mesdames

Nous sommes donc venus, au Nom de SEM le Président de la République, vous dire qu’au-delà de la crise immédiate, certainement passagère, que nous allons juguler ensemble, grâce à votre sens de la responsabilité, grâce à votre sens de la citoyenneté, main dans la main avec le Gouvernement, cette crise que nous allons traverser, nous allons ensemble, aborder dans la vision de SEM le Président de la République, cette vision 2030 de la Côte d’Ivoire solidaire, un pan fondamental qui est celui de la modernisation de notre agriculture. Et cela va se faire avec, au cœur de cette stratégie, les femmes, les femmes du vivrier sur l’ensemble du territoire national. Vous nous avez donné de faire la preuve en matière de courage au travail, en matière de ténacité, en matière de résilience, vous êtes loin devant les hommes, très très très loin devant eux.

Aujourd’hui, les femmes de Côte d’Ivoire, dans le secteur privé, financent les semences pour les producteurs, financent les intrants pour les producteurs, financent l’achat de produits, financent le transport de produits, financent le stockage de produits. Ce sont elles les vendeuses sur le marché, donc financent la distribution des produits, et financent elles-mêmes la construction des marchés publics.

Ma présence aujourd’hui, est l’occasion, au nom de SEM le Président de la République, de saluer ces valeureuses femmes, de saluer leur courage, de saluer leur foi en leur pays, de saluer leur contribution inestimable au développement de notre pays ces dix dernières années et qui est reconnu de tous. Mais surtout de leur dire, qu’elles peuvent compter sur le Président, SEM Alassane OUATTARA, pour les accompagner et pour leur permettre, non plus d’être des femmes du vivrier, mais simplement devenir de véritables femmes d’affaires, qui vont s’insérer dans le tissu des moyennes et grandes entreprises de Côte d’Ivoire. Je voudrais donc vous dire que la cérémonie de ce jour et la distribution de ces kits, n’est que le début d’une aventure et d’une grande histoire de transformation du vivrier par les femmes en Côte d’Ivoire.

“Chères mères, la volonté. Ensemble, levons-nous”

Je vous le disais tantôt, avec la crise de la Covid-19 que nous avons su contenir, avec l’appui de tous, et pour laquelle on voit à l’horizon, une sortie, cette nouvelle crise, liée à des facteurs externes est une crise que nous allons gérer ensemble. Et nous n’avons aucun doute que main dans la main, producteurs et Gouvernement, sauront, nous en prenant les mesures nécessaires, vous en continuant de travailler comme vous le faites, avec courage et avec abnégation, nous allons pouvoir enclencher cette révolution verte qui va faire de notre pays une nation autosuffisante dans le vivrier, comme dans les protéines animales. Parce que ce que nous faisons dans le vivrier et dans l’agriculture, un plan similaire est également prévu dans les ressources animales, que ce soit termes de viande animale, que ce soit en termes de poisson et nous allons dans quelques semaines, avec Monsieur le Ministre en charge de ressources animales, déployer, lancer cette stratégie pour que nous puissions également devenir autosuffisants et plus encore faire de la terre de la Côte d’Ivoire le poumon agricole, le poumon en production de ressources animales et halieutiques de l’Afrique de l’ouest. Nous avons les ressources, nous en avons la vision, nous en avons avec vous toutes et tous, chères sœurs, chères mères, la volonté. Alors ensemble, levons-nous et faisons-le !

C’est sur ces mots d’ambitions et d’espoir que je voudrais clore mon propos et procéder, au nom du Président de la République, SEM. Alassane OUATTARA, à la remise officielle des kits de production sur l’ensemble du territoire national et célébrer avec vous, le mouvement de transformation sur l’ensemble du territoire national que nous lançons !

Vive le vivrier, Vive l’agriculture moderne et Vive la Côte d’Ivoire !