D'étranges révélations sur le Comité d’organisation de la CAN 2023

Farakhan Diomande, Président de la Confédération Patronale unique des PME de CI, vient de faire des révélations sur le Comité d’organisation de la Can 2023. Des révélations qui rejoignent les craintes affichées par Molaré il y a quelques mois.

Dr Moussa Elias Farakhan Diomande fait des révélations sur le Co-can 2023

Cette affaire fut l’une des scènes les plus surprenantes qui ont marqué la dernière Coupe d’Afrique des nations (Can 2021) au Cameroun. C’était en effet avant le match des quarts de finale Burkina Faso - Tunisie.

Avant la conférence de presse d'avant match, un homme a grimpé sur l’estrade, a pris le micro et des câbles puis est parti en courant. Des officiels ont essayé de le rattraper, mais il s’était déjà enfui. Il s’agissait en affet d'un technicien ayant loué son matériel, furieux de n’avoir pas été payé.

Cette scène surréaliste qui a mis à nu le manque de professionnalisme de l'organisation, a suscité de nombreuses réactions dont celle de l’artiste Coupé-décalé, Molaré.

'' J’espère que le CAN 2023 en Côte d’Ivoire, vous allez nous mettre dans l’organisation. Notre réputation n’est plus à faire dans le domaine ! Je ne veux pas entendre affaire de MICROS quelque part! Ce n'est pas la peine de donner les contrats à vos amis'', écrira Molaré sur sa page Facebook.

Quelques mois après cette sortie de Molaré, Dr Moussa Elias Farakhan Diomande, Président et porte-parole de la Confédération Patronale unique des PME de CI, vient de faire des révélations sur le Comité d’organisation de la Can 2023.

‘’ Je viens de me rendre compte que Vivendi a réussi sans appel d’offres à être le stratège unique du Cocan 23. Dans cet environnement où nos responsables nient toutes compétences locales, aidés par les médisances ivoiriennes, Vivendi a octroyé de fait la communication du Cocan23 à une autre. L’agence Havas média qui a même signé sur les cartons d’invitation de la cérémonie de mascotte. Mieux, un GIE d'entreprises françaises, est arrivé à Abidjan du 30 au 1 avril pour faire " des affaires" avec le Cocan23. Il est inadmissible que les PME ivoiriennes n'aient pas le lead de la gestion de ces grands projets (Can 23, IATF23, Co-op 23 etc ) en raison du complexe de nos dirigeants et du manque de vision, de stratégie. La vision 2030, c'est maintenant‘’, a-t-il indiqué dans un message posté sur les réseaux sociaux. La réaction du COCAN est attendue.