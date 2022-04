Rameaux: Les chrétiens catholiques d’ Agboville invités à l’humilité

Le coup d’envoi de la Semaine sainte, marquant le mystère pascal pour les chrétiens catholiques, a été donné ce dimanche 10 avril 2022, à Agboville, à l’instar de ceux du monde entier.

Ce qui s'est à Agboville ce dimanche

Vêtus de leurs plus beaux habits et tenant des rameaux en main, ils se sont rendus à la paroisse Saint Augustin de la ville avec pour point de départ la place Henri Konan Bédié.

« Frères et sœurs, aujourd’hui, le Christ entre à Jérusalem, la ville sainte, là où il va mourir et ressusciter. Alors, mettons toute notre foi en Lui à nous en rappelant de son entrée triomphale », a insisté le père Joseph Gnangny, curé de la paroisse.

Pour lui, la semaine qui débute, aujourd’hui, est la plus sainte de l’année. « La fête des Rameaux nous rappelle 2 faits majeurs. La première chose est la grande procession que nous avons vécue tout-à-l'heure avec beaucoup de ferveur et de joie et la seconde chose est la passion du christ suivie de sa mort », fait savoir l’aumônier militaire du diocèse d’Agboville.

Avant de souligner que « Jésus-Christ meurt à la croix pour que les hommes aient la vie. Donc, sa passion est son amour débordant, suprême ». Puis, l’homme de Dieu révèle qu’avec Jésus-Christ, nous entrons dans la vie en passant par la mort. « Et, c’est cela que nous allons célébrer dans une semaine avec la Pâques », s'est réjoui le père Joseph Gnangny.

« Le Seigneur tient à nous sauver. C’est pourquoi, Il nous appelle à se réveiller de notre sommeil, de nos souffrances, de nos humiliations. Jésus-Christ nous enseigne à travers sa passion, à l’humilité tout en fixant notre regard sur sa croix et qui est dans la gloire, aujourd’hui », a-t-il conclu.

Tizié TO Bi

Correspondant régional