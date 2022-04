Affaire « soirée des pervers » : Le procureur Adou Richard menace

Le Procureur de la République, Adou Richard, dit déplorer la recrudescence, sur les réseaux sociaux, des atteintes à la moralité publique. Ces nouveaux canaux de communication, détournés, selon lui, de leur vocation originelle, sont de plus en plus utilisés à des fins de proxénétisme, de racolage, de recrutement et d’exploitation sexuelle de personnes, pour tout dire, à des fins de commerce du sexe.

Le Procureur Adou Richard met en garde contre l'utilisation des réseaux sociaux comme lieu de débauche

Dans un communiqué publié le 12 avril 2022, dont nous avons reçu copie, le Procureur de la République, Adou Richard, met en garde les personnes qui utilisent les réseaux sociaux comme un lieu de débauche et autres proxénètes, et leur fait savoir qu’ils s’exposent à la rigueur de la loi pénale.

Il en appelle au respect de la dignité humaine et de la moralité publique. Il précise que les administrateurs des pages où sont commises les atteintes à la moralité publique, sont également passibles de sanctions pénales pour complicité desdites infractions.

Le Procureur la République en appelle à une utilisation saine des réseaux sociaux, au sens de la responsabilité de chacun et surtout au strict respect des lois pénales.

Il y a quelques jours, une affiche publicitaire circulait sur les reseaux sociaux et avait ému les internautes. Cette affiche faisait état de l’organisation d’une soirée des pervers faisant la promotion de l’alcool et le sexe. Une activité qui porte atteinte aux mœurs.

Sur plainte de Madame la Ministre de la femme, de la Famille et de l’Enfant, la direction générale de la police nationale a procédé à l’arrestation de 03 dames, organisatrices de cet fameux événement, dans la commune de Yopougon.