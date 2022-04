Agboville: Les motocyclistes formés au civisme routier par la JCI

Créer des changements positifs dans les communautés en identifiant les problèmes existants et chercher des solutions ciblées pour apporter un impact positif. Telle est la mission que s’est assignée, le samedi 16 avril 2022, la Jeune chambre internationale (JCI) Agboville à travers l’organisation d’une campagne de sensibilisation sur le port du casque et le civisme routier en période de fête, à l’initiative des populations.

La JCI sensibilise les motocyclistes sur le civisme routier

« Les accidents de la circulation sont la 3e cause de décès comparativement à la tuberculose…Au plan local, les cas d’accidents impliquant les motocyclistes sont de plus en plus fréquents dans la commune d’ Agboville. C’est dans cette optique que, la JCI a organisé cette sensibilisation doublée d’une formation sur le civisme routier. L’objectif est de faire des utilisateurs d’engins à moteurs, des citoyens responsables », a expliqué Jean-Philippe Lohouri, président exécutif du mandat 2022 de la JCI Agboville.

Pour lui, la personne humaine est la plus précieuse des richesses et que la vie est le bien le plus précieux qu’il convient de préserver. Embouchant la même trompette que lui, N’Da Germain Kouassi, le formateur est revenu sur certains gestes.

« Porter le caque lorsqu’on est sur un cyclomoteur, rouler à allure modérée, ne pas effectuer de dépassement dangereux, éviter le téléphone au volant, ne pas consommer l’alcool avant de prendre le volant, rouler un véhicule en bon état et signaler convenablement son véhicule avec un triangle de pré signalisation en cas de panne sur la chaussée, sont les gestes responsables à adopter », a-t-il rappelé.

« Le respect du code de la route réduit le taux d’accident de route. Mieux, il représente le livre saint de la circulation routière et cela passe par la formation…Quant au port du casque, il représente la ceinture de sécurité des engins à 2 roues. La tête est la partie sensible du corps qu’il faut protéger. C’est pourquoi, il est obligatoire d’appliquer cette règle », a ajouté le directeur général d’auto-école à Agboville.

Pour le représentant du parrain, Zachée Gnanagbé, qui s’est dit heureux d’avoir été associé à cette activité communautaire placée sous le signe de "L’unité autour des valeurs JCI". « La route étant une voie publique dédiée à la circulation de véhicules, elle peut constituer aussi un danger pour ceux, qui ne sont pas prudents… Je retourne donc, satisfait du fait que, les participants ont été attentionnés durant la formation sur le port du casque et le civisme routier. Car, en mettant en pratique toutes ces mesures, cela permet sa vie mais aussi celles des autres. C’est pourquoi, je tiens à féliciter la JCI Agboville pour cette initiative », a indiqué le past-président 2012 de la JCI Agboville, en présence de Victorien Krou, vice-président national de la JCI.

Notons que l’ONG SPRD, partenaire de la Jeune chambre internationale a offert pour la circonstance, 15 casques à plusieurs participants. La cérémonie s'est achevée par une parade de motards (salle des fêtes de la mairie de la ville-sous-préfecture-salle des fêtes de la mairie).

Tizié TO Bi

Correspondant régional