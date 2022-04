Copa Barry: "Voici les avantages si Drogba est élu président de la FIF..."

Aboubacar Copa Barry, inconditionnel allié du candidat Didier Drogba à l’élection du président de la Fédération ivoirienne de football (FIF), égraine les retombées pour les clubs ivoiriens si son mentor est élu au soir du 23 avril 2022.

Pour Copa barry, choisir Didier Drogba, c'est faire le choix du doublement de la subvention aux clubs ivoiriens

Le 23 avril, les présidents de clubs ivoiriens décideront de l'avenir qu'ils souhaitent pour le football local, lors de la l’élection du nouveau président de la FIF qui se tiendra à Yamoussoukro.

Pour le gardien de but, Champion d’Afrique 2015 avec les Éléphants de Côte d'Ivoire, le meilleur profil parmi les candidats, c’est bien Didier Drogba dont-il énumère ici les grandes lignes de son projet RENAISSANCE.

L’homme qui a toujours considéré l’ancien attaquant vedette de Chelsea comme une chance pour la Côte d'Ivoire, a partagé ce message soulignant que, le 23 avril, les présidents de clubs devront faire un choix entre :

"Le doublement de leur subvention...ou pas ;

L'obtention d'un car pour leur club...ou pas ;

La modernisation de leur clubs... ou pas ;

La disposition d'un espace collaboratif comme siège social pour les clubs qui n'en avaient pas...ou pas.

Ce 23 avril, les présidents de clubs devront choisir un programme qui reconnaît leurs efforts et leurs mérites ; Mais surtout un programme qui est pensé pour les valoriser, les respecter, les accompagner dans leur belle mission : former des champions et championnes de demain.

Ce 23 avril, à l'occasion des élections de la FIF, il n'y a qu'un seul choix à faire : La RENAISSANCE DE DIDIER DROGBA", a-t-il écrit sur sa page Facebook.

Il y a quelques mois, Copa Barry rendait un vibrant hommage à Didier Drogba après que ce dernier a partagé l’une de ses publications sur sa story Instagram.

"Hier, sur ta story Instagram, devant tes 10 millions d’abonnés, tu as partagé ce message.

Je prends la nation ivoirienne et le peuple africain en témoin pour te remercier.

Je prends surtout ce message avec beaucoup d’humilité.

Grand frère, permets moi de te renouveler devant tout le monde, mon soutien et le profond respect que j’ai pour ta personne.

Pour ce soutien : des connaissances m’ont tourné le dos; des portes m’ont été fermées; des mauvaises langues m’ont accusé de te suivre par intérêt personnel", avait-il legendé un post sur l'ex-international ivoirien