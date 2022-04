Vavoua: Basile Gouali annonce la création d'un club de football

Après la défaite de Didier Drogba à l'élection à la Fif, l'ancien député de Vavoua, Basile Gouali, a annoncé la création d'un club dénommé Renaissance football club de Vavoua.

Basile Gouali décide de s'investir dans le sport à Vavoua

L'ancien député de Vavoua, Basile Gouali, avait ouvertement accordé son soutien à Didier Drogba dans le cadre de l'élection à la Fédération ivoirienne de football ( Fif). Déçu de la défaite de l'ancien capitaine des Éléphants de Côte d'Ivoire, le cadre du Pdci-Rda, a décidé de créer un club dénommé Renaissance Football club de Vavoua. '' BONJOUR LES AMI(E)S. BONJOUR LES FANS DU PROJET RENAISSANCE. J'AI PRIS L'ENGAGEMENT DE CRÉER UN CLUB DE FOOTBALL À VAVOUA AVEC UNE ORGANISATION PARFAITE . JE SERAI DONC PRÉSIDENT DE CLUB... C'EST DÉCIDÉ !!!! MAIS J'AI BESOIN DE COACHING POUR METTRE EN PLACE TOUT ÇA'', a-t-il posté sur son compte Facebook, avant de revenir à la charge dans une autre publication: '' C'est fait, le club de football dont je suis le président, s'appelle RENAISSANCE FOOTBALL CLUB DE VAVOUA. Maillot Couleur Bleue'', a-t-il ajouté.

Basile Gouali a encore pris de grandes décisions pour la concrétisation de ce projet. ''J'ai pris la décision de créer un club de football chez moi à vavoua qui serait baptisé Renaissance Football Club de vavoua - RFC de vavoua- avec une couleur Bleue à l'image de Chelsea. Actuellement, je m'active à lui donner une existence juridique. Vous étiez nombreux à m'encourager et je vous remercie profondément'', a-t-il indiqué. Puis d'ajouter: '' Grand propriétaire terrien à VAVOUA, précisément à BONOUFLA mon gros village moderne de 30 000 habitants, je mets immédiatement à la disposition de mon club un terrain de 8 hectares pour un stade respectable et tout le reste. Pour ceux qui me connaissent, je ne sais pas faire les choses à moitié. Je suis dedans ou je ne suis pas dedans. Tout ça, c'est l'effet DROGBA la Légende. NB: je n'ai pas encore commencé et une amie depuis l'hexagone promet de m'offrir une vingtaine de maillots estampillés RFC VAVOUA et 20 ballons. Pour l'heure, faisons les dons à Lys de SASSANDRA''.

Cette action va certainement gêner les affaires du maire de Vavoua, Kalou Bonaventure, ancien coéquipier de Didier Drogba en sélection nationale, mais qui a accordé son soutien à Yacine Idriss Diallo, président élu de la FIF.