RHDP-MFA: Dans les secrets de la rencontre Claude Sahy - Yaya Fofana

Le président du Mouvement des Forces d’Avenir (MFA), Yaya Fofana, a été réçu en audience, ce jeudi 05 mai 2022, au palais présidentiel d’Abidjan-Plateau, par Sahy Claude Soumahoro, Chef de cabinet du Président de la République.

RHDP: Réçu au palais présidentiel, ce que Yaya Fofana a confié à Claude Sahy

Échanges fructueux ce jeudi au palais présidentiel, entre Yaya Fofana, le président du MFA, et Sahy Claude Soumahoro, Chef de cabinet du Président de la République, Alassane Ouattara, par ailleurs président du RHDP, parti dont est membre le MFA. Yaya Fofana y était pour clarifier la position exacte de son parti concernant la restructuration intervenue fin février au RHDP. Il a aussi profité de l’occasion pour réaffirmer l’appartenance du MFA au Rassemblement des houphouetistes pour la démocratie et la paix.

« C’est à ma demande que j’ai été reçu par M. Claude Sahy. J’ai donné la position exacte de notre sensibilité politique ( MFA) et réaffirmé notre appartenance pleine et entière au RHDP, tout en lui demandant de transmettre mes félicitations à SEM Alassane OUATTARA, Président de la République, pour avoir initié la restructuration du RHDP. Quant à nos préoccupations essentielles, j’ai demandé l’implication effective de toutes les sensibilités politiques à la vie du parti et à tous les niveaux de décisions », a confié Yaya Fofana au sortir de cette audience.

Il y a quelques jours, le président du MFA avait marqué sa déception après les nominations effectuées au sein des instances dirigeantes du RHDP par son président Alassane Ouattara. « La restructuration du RHDP, à l’instar des autres formations politiques, est salutaire et vient à point nommé (...) Nous avons constaté une insuffisance institutionnelle lors de la restructuration du RHDP, dans la mesure où aucun membre du MFA ne figure dans ce nouvel ordre institutionnel », avat-il relevé dans une interview accordée au journal Le Mandat.

Pour Yaya Fofana, un réajustement demande, soit un certain équilibre de toutes les sensibilités, soit la participation de toutes les forces vives qui portent la voix du RHDP. « Pour l’heure, nous pensons que cette réforme a été une mesure discriminative et dépréciative pour nombre de partis politiques ayant opté pour le vivre ensemble », avait-il déploré.