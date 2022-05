Comment la musique a rapproché Laurent Gbagbo et Guy Labertit

Laurent Gbagbo et Guy Labertit entretiennent une solide amitié. Dans une interview accordée à Le Quotidien d'Abidjan, l'ancien délégué national à l'Afrique du Parti socialiste revient sur ses relations avec le fondateur du PPA-CI (Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire).

Guy Labertit, Laurent Gbagbo et la guitare...

Guy Labertit entretient une amitié vieille de 40 ans avec Laurent Gbagbo. Pendant l'exil du fondateur du FPI (Front populaire ivoirien) en France dans les années 1980, le socialiste français lui offre une guitare. C'était en février 1984 à Bordeaux. "Je savais qu’il en jouait, mais il n’en avait pas une en permanence sous la main. Il m’a présenté quelques accords de base et je me suis engagé dans mon laborieux sentier de guitariste autodidacte. C’est vrai que cela nous a encore plus rapprochés dans notre compagnonnage politique et c’est d’ailleurs avec cette guitare qu’il a laissée chez moi à son retour d’exil en Côte d’Ivoire que j’ai enregistré mon premier album en …2019", a confié Guy Labertit dans les colonnes de Le Quotidien d'Abidjan.

Quand Laurent Gbagbo prend la tête de la République de Côte d'Ivoire en 2000, son amitié avec le politicien français demeure intacte. Dix ans plus tard, l'ami de Guy Labertit est aux prises avec son grand rival Alassane Ouattara à l'issue de l'élection présidentielle d'octobre 2010. L'écrivain d'origine française prend position pour son ami Gbagbo.

Aujourd'hui, la crise postélectorale est loin derrière. Laurent Gbagbo, détenu pendant dix ans à La Haye, a été définitivement acquitté par les juges de la CPI (Cour pénale internationale). D'ailleurs, Guy Labertit a dédié une chanson à l'ex-prisonnier de Scheveningen.

"Quand il a vu « Scheveningen » (chanson dédiée alors au prisonnier de la CPI, NDLR) sur YouTube, je l’avais prévenu de sa mise en ligne, il m’a dit « j’aime bien, mais il faut dire que je suis très concerné par la chanson… ». Lors de notre rencontre à Bruxelles, le 3 juin 2021, je lui ai fait écouter la version mixée de l’EP et j’ai observé qu’il suivait attentivement les paroles. Vous savez, une amitié de quarante ans se passe de congratulation", s'est souvenu Labertit.