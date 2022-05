Guerre en Ukraine : Macron a échangé avec Xi Jinping

La guerre en Ukraine dure depuis le 24 février 2022. La Russie et Vladimir Poutine ont envahi le pays de Volodymyr Zelensky. Emmanuel Macron, qui s'est engagé pour le retour de la paix à Kiev, a échangé avec le président chinois Xi Jiping.

Guerre en Ukraine : Ce qu'Emmanuel Macron a confié à Xi Jiping

Emmanuel Macron est déterminé à faire intervenir le cessez-le-feu en Ukraine. Depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, le président français a déclaré que son pays soutient le pays de Volodomyr Zelensky sans faire la guerre. Il a même échangé avec Vladimir Poutine afin d'obtenir la fin des hostilités.

Récemment, le président français a annoncé avoir eu des échanges avec Xi Jinping sur la guerre en Ukraine. "Avec le Président XI Jinping, nous avons fait le point sur la situation dramatique que traverse le peuple ukrainien du fait de l'agression russe. Les objectifs, nous les partageons : cessez-le-feu, respect de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de l'Ukraine", a écrit Emmanuel Macron sur son compte Twitter.

Selon le locataire de l'Élysée, "la guerre en Ukraine fait peser le risque d'une crise alimentaire au niveau mondial". Il insiste pour dire que "la réponse que porte la France, l'initiative FARM pour Food and Agriculture Resilience Mission, doit réussir. Emmanuel Macron a fait savoir à Xi Jiping qu'il continuera à mobiliser largement.

En retour, le président chinois lui a exprimé son souhait de continuer à approfondir et rééquilibrer le partenariat entre la France et la Chine. "Je partage sa volonté. Nous mettrons nos efforts en commun et irons plus loin dans des projets aéronautiques et dans le nucléaire civil", a dit Macron.

La guerre en Ukraine a déjà fait au moins 46 000 morts et 12 000 blessés. Au moins 400 personnes sont portées disparues. Plus de 13 millions d'individus se sont déplacés.