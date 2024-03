Aya Nakamoura a été désignée en France pour chanter à l’ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024. Elle doit interpréter Édith Piaf, une sommité de la musique française. Depuis, on assiste à une véritable levée de boucliers. La chanteuse de 28 ans ne s’est-elle pas livrée aux extrémistes français ? …Analyse.

Qui veut AyaNakamouratiser Édith Piaf ?

Qu’on le dise ou non, le monde change. Les populations se déplacèrent dans tous les recoins du globe, chacun cherchant le lieu le plus propice à une vie plus douce. Un Américain peut vivre à Abidjan comme un Sénégal pourrait l’envisager à Istanbul sans que cela cause un problème quelconque à personne. Mais attention au marchage sur les plates-bandes des autres.

C’est surement dans cet esprit que sur la décision de ses parents, la petite Aya Danioko qui deviendra plus tard Aya Nakamoura, née le 10 mai 1995 à Bamako, au Mali, et qui sera naturalisée Française le 30 avril 2021, s’établira en France alors toute petite.

Son intégration dans la banlieue parisienne à Aulnay-sous-Bois se fera si bien qu’elle décidera d’embrasser une carrière d’artiste chanteuse. Elle n’a pas choisi la facilité alors qu’elle aspirait initialement à devenir styliste modéliste. Dans la chanson, vous avez non pas un, mais des milliers de juges de votre travail. Aya est, avec les succès de ses chansons, devenue malgré cette difficulté une des icônes de la musique française.

Elle est le vissage de la capacité de la France à intégrer et laisser émerger des talents venus d’ailleurs sous son drapeau. Dans le même genre, on peut citer Mokobé Traoré (né à Abidjan), Maître Gims (Gandhi Djuna, né à Kinshasa), tous des artistes ayant connu de grands succès malgré leur naissance en Afrique. De façon indiscutable, Aya Nakamo est devenue le symbole de toute une génération en France. En même temps, le symbole qu’elle est ne peut s’attaquer à un autre symbole d’une autre génération sans faire de vague.

Dans le R&B, Aya Nakamoura est unique pour la France. C’est de cette même façon qu’Édith Giovanna Gassion, dit Édith Piaf, qui dort au Cimetière du Père-Lachaise depuis 1963 est un symbole de la chanson purement française.

Pourquoi avoir Édith Piaf en demandant Aya Nakamoura ?

Si la réussite d’Aya Nakamoura est favorisée par son roulement de langue et son jeu de chant des mots, Édith Piaf s’est démarquée par la finesse remarquable de son timbre vocal. La façon de chanter d’Aya ne scintillant d’aucune pureté cristalline, il est difficile de l’imaginer interpréter Édith Piaf, qui aux yeux des Français, avait une maîtrise vocale d’une virtuosité époustouflante.

Et puis n’oublions pas l’actualité non plus, surtout le nouveau rapport entre la France et l’Afrique de façon plus générale et entre la France et le Mali en particulier. Que diraient les Maliens si en 2024 un artiste de nationalité malienne d’origine française devait faire l’ouverture d’une cérémonie officielle, de JO par exemple, organisée par leur pays ?

Il faut savoir laisser à César ce qui est à César. Même si Aya Nakamoura est française, elle ne cache pas son identité africaine et malienne. Mais au-delà de cet aspect, Aya ne semble pas avoir les atouts nécessaires pour incarner Piaf, ni dans le style des chansons ni dans la façon de se présenter.

Aya Danioko aurait dû opposer un refus poli à cette offre qui a tout du cadeau empoisonné pour tuer dans l’œuf cette polémique des pétrifiés par l’idée du supposé grand remplacement.

On a beau chercher, on ne voit pas à quel moment Aya Nakamoura aurait pu se sentir valorisée pour ce qu’elle est et qu’elle représente quand on lui demande de faire une autre Piaf.