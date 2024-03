L’ULC-ADO (Union des leaders pour la candidature d’ADO), conduite par Sanogo Kakou Serge, a lancé une pétition pour la candidature d’Alassane Ouattara pour la présidentielle 2025.

Présidentielle 2025 : ULC-ADO 2025 vise 4 millions de signatures pour la candidature de Ouattara

Au cours d’une cérémonie tenue le mardi 12 mars 2024, Sanogo Kakou Serge a officiellement lancé la pétition pour la candidature d’Alassane Ouattara à la présidentielle de 2025. En effet, le président de l’ULC-ADO a fait savoir qu’au moment où « la Côte d’Ivoire marche vers un important rendez-vous électoral », les Ivoiriens seront confrontés à « un choix crucial » qui « déterminera la trajectoire de leur pays pour les cinq années à venir ».

Pour lui, les populations devront choisir entre « la continuité des vastes chantiers de développement entamés depuis la crise postélectorale de 2011 et une rupture qui pourrait » conduire la Côte d’Ivoire « vers une incertitude ».

« En tant que citoyen responsables, il est de notre devoir d’examiner les options qui s’offrent à nous avec lucidité et pragmatisme. Il est temps de mettre de côté les divisions et les rancœurs du passé et de nous unir pour bâtir ensemble une Côte d’Ivoire plus forte et plus prospère », a poursuivi Sanogo Serge.

Le premier responsable de l’ULC-ADO a évoqué les « progrès majeurs » réalisés dans tous les secteurs du développement. Il a faut allusion à la stabilité, la sécurité, la croissance économique, le développement infrastructurel et l’amélioration des conditions de vie des Ivoiriens.

« Le président Alassane Ouattara porte un plan ambitieux pour l’avenir de notre pays. Un plan qui vise à faire de la Côte d’Ivoire une nation forte et solide. Un plan qui repose sur la consolidation de la paix et de la sécurité, la poursuite de la croissance économique, le développement du capital humain et la promotion de l’inclusion sociale », a continué M. Sanogo.

C’est donc au regard de tout ceci que l’ULC-ADO a lancé un appel aux populations ivoiriennes à souscrire massivement à la pétition en faveur d’un nouveau mandat constitutionnel pour que la Côte d’Ivoire continue de bénéficier de l’expertise d’Alassane Ouattara. Sanogo Kakou Serge et son équipe vise quatre millions de signatures.

Nogbou Blé Omer, le représentant du parrain Koalla Célestin, a souligné que ladite cérémonie est une nécessité, car le développement économique et social remarquable est un argument solide pour la candidature d’Alassane Ouattara en 2025. « Votre souhait de voir Alassane Ouattara poursuivre son œuvre à la tête de la Côte d’Ivoire est légitime », a-t-il dit.