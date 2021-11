Malade, Céline Dion réapparaît glamour dans une robe sexy

Même malade, Céline Dion, 53 ans, continue encore de nous inspirer côté mode. Aujourd'hui, on vous fait découvrir cette robe noire en vinyle terriblement moulante que la Québécoise a publié sur son compte Instagram, il y a quelques jours.

Courage World Tour: La diva québécoise Céline Dion au sommet du sexyness

Pour célébrer le 2e anniversaire de son album Courage, Céline Dion est apparue dans une tenue osée qui dévoile sa plastique de rêve. La chanteuse québécoise a littéralement fait sensation en montrant sa silhouette dans une robe moulante en cuir. L’occasion de lever le voile sur le backstage d’un tournage et célébrer un anniversaire particulier : celui de son Courage World Tour. La création épouse ses formes et met en valeur sa silhouette. La robe semble sculptée à même son corps. Sans manche, elle dévoile ses bras tout en étant rehaussée d’un col qui habille son cou.

Un maquilleur procède à une retouche maquillage tandis que son équipe s’affaire autour d’elle. Céline Dion apparaît en backstage d’un tournage. Elle est plongée dans un studio blanc, lumières et caméra braquées sur elle. De quoi lever le voile sur un épisode particulier de sa vie.

La légende qui accompagne les trois photos précise : « Aujourd'hui, Courage célèbre son 2e anniversaire ! Il y a deux ans exactement, paraissait le plus récent album de Céline, Courage. À regarder les 24 derniers mois qui se sont écoulés, jamais aurions-nous pu prédire toutes les épreuves auxquelles nous avons fait face. Cela a pris, c'est le cas de le dire, beaucoup de courage de la part de tous et chacun pour naviguer au travers de la tempête. Laquelle des chansons de cet album a une signification particulière pour vous ? »

Une santé fragilisée

Tandis que la pandémie sévit entre 2020 et 2021, Céline Dion travaille d’arrache-pied sur un nouveau show à Las Vegas. La première représentation devait avoir lieu le 5 novembre dernier… Mais cette fois, ce sont de lourds soucis de santé qui viennent mettre à mal ses projets. Céline Dion « souffre de spasmes musculaires sévères et persistants qui l’empêchent de performer sur scène » explique un communiqué rendu public en octobre dernier.

Céline Dion y confie : « J’ai le cœur brisé par cette situation. Mon équipe et moi travaillons sur notre nouveau spectacle depuis 8 mois et ne pas pouvoir monter sur scène en novembre m’attriste au-delà des mots. » Et de préciser : « Je suis particulièrement désolée de décevoir tous les fans qui avaient prévu de venir à Las Vegas. Maintenant, je dois me concentrer sur ma santé pour vite aller mieux… Je veux m’en sortir le plus rapidement possible. »

Plus tard, sa sœur Claudette prend la parole et se veut rassurante dans les colonnes de Paris Match : « Elle a beaucoup travaillé pour ce retour, et elle en a trop fait. C'est toujours la même chose : elle est terriblement exigeante avec elle-même. Son corps a dit stop. ». Sa sœur aînée ajoute : « Elle a 53 ans. La préménopause, les changements hormonaux que ça entraîne, ça n'aide pas... »