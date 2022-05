Makosso Camille lance un gros défi au groupe VDA !

Ce n'est pas visiblement pas le grand amour entre Camille Makosso et le groupe zouglou Voix des Anges (VDA). Le pasteur ivoirien est très souvent indexé dans les chansons de Jim et Pitch. Invité récemment sur le plateau de Peopl'Emik, le général de la "marmaille" s'est exprimé sur la question.

Makosso nie tout contact téléphonique avec le groupe VDA

Le groupe VDA est actuellement en vogue. Le groupe zouglou venu de la ville de San Pedro est sans contexte l'une des figures de proue du showbiz ivoirien. Jim et Pitch représentent dignement la musique qui a vu le jour dans les années 1990 dans les cités universitaires. Il faut dire que ces deux zougloumen ne manquent aucune occasion pour lancer de véritables piques à certaines célébrités. Makosso Camille n'échappe pas aux "rafales" musicales du groupe La Voix des Anges.

Dans l'une de leur chanson, Jim et son alter ego parle d'un personnage dénommé Juju la marmaille en référence au général Makosso. Les chanteurs ont même surnommé Judas par rapport à son soutien au Cameroun lors de la CAN 2021. Il les aurait appelés afin de tisser une amitié. Invité par Yves Aymard sur le plateau de l'émission Peopl'Emik, le frère de Lolo Beauté a réagi sur cette affaire.

VDA-Makosso, le clash prend de l'ampleur

"Debordo m'avait donné le nom de Makosso CFA la légende. J'avais cru que le titre de Juju la marmaille (...) était pour moi. Mais lorsqu'on m'a amené le clip, on dit "mon général on dirait que tu as eu à appeler", j'ai dit c'est que le titre Juju la marmaille, ils ont eu à le donner à quelqu'un d'autre. Parce qu'eux et moi, peut être que c'est dans un songe ou un rêve qu'eux moi on a eu un appel téléphonique", a-t-il clarifié.

VDA n'a pas mis de temps pour répondre à Makosso Camille. "Apparemment, tu n'avais pas de bonnes intentions. Dès qu'ils ont placé caméra devant toi net, ta bouche a changé. Franchement tu n'es pas simple. Nous sommes passés à autre chose", a publié le groupe zouglou sur Facebook.

Makosso n'a pas voulu garder le silence. "Vous donnez l’impression qu'à force de ne pas porter chaussure pour allez à l’église vous devenez fous à la fin. Continuez ma promotion, mais le jour où vous apportez la preuve que vous et moi avons eu un entretien téléphonique, je quitte Facebook (...) le lion ne fait pas amitié avec le chien. Chantez encore pour moi ça contribue à ma légende mes petits artistes de maquis", a répondu le pasteur.