Agboville: Dr Albert Djama récompense les 10 meilleurs élèves aux examens blancs

La deuxième édition de récompense des 10 meilleurs élèves de 3e et de terminale aux examens blancs du département d’ Agboville, a tenu toutes ses promesses. En effet, couplée au traditionnel salut aux couleurs, la cérémonie, qui s’est tenue le lundi 09 mai 2022, au lycée moderne 3 d’ Agboville, a enregistré une forte présence du corps préfectoral et des chefs de service civils et militaires de la ville.

​Éducation nationale : Les 10 meilleurs élèves d’ Agboville aux examens blancs primés

« Les résultats aux examens blancs session 2022 ont été proclamés dans tous les établissements scolaires le vendredi 6 mai dernier. Nous sommes ici ce matin pour récompenser les 10 meilleurs élèves. 5 au Bepc et 5 au Baccalauréat, toute série confondue. À vrai dire, les résultats ne sont pas reluisants comparativement à l’an dernier. Au Bepc, sur 8153 candidats présents, 392, soit 4,8% ont été déclarés admis. Sur 3984 candidats au Baccalauréat, seuls 352, soit 8,84% sont admis. À l’enseignement technique, nous avons enregistré un seul admis sur 189 candidats soit 0,52%. Les 10 primés sont issus de 5 établissements publics dont 1 du privé », a fait savoir Antoinette Péné N’Goran, directeur régional de l'Éducation nationale d'Agboville.

Le lycée moderne 3 d’Agboville se taille la part du gâteau avec 4 prix, ensuite vient le lycée moderne 2 d’Agboville avec 3 prix et enfin le lycée moderne 1 d’Agboville, le lycée moderne d’Azaguié, ainsi que l’Académy Kanien d’Agboville, obtiennent 1 prix chacun. Désignée Miss des Miss Mathématiques, le mercredi 27 avril dernier, à l’issue de la première édition du concours Miss Mathématiques du lycée moderne 3 d’Agboville, Séri Lagotché Christima Danielle, en classe de 3è, s’est adjugée la première place avec 291 points, mention Très bien.

Des annales, des kits de médicaments et du numéraire aux meilleurs élèves

Pour le parrain, Dr Djama Albert, responsable de la pharmacie du Château d'Agboville, une telle cérémonie vise à susciter une saine émulation entre les élèves. « Il est écrit quelque part que : Nul n’a le droit d’être heureux tout seul. Il faut partager avec les autres. Moi, je ne suis qu’un catalyseur, qui essaie de contribuer au développement d’Agboville et partant de la Côte d’Ivoire en motivant nos enfants au goût du travail »,va-t-il déclaré.

Avant d’appeler les apprenants à redoubler d’ardeur au travail afin de relever les taux d’admission à la session nationale des examens à grand tirage. « Chers élèves, il faut vous mettre au travail car si vous le faites, vous ne serez pas surpris des résultats. Vous aurez bientôt fini. Alors j’aimerais que vous continuez ainsi afin que nous ayons d’excellents résultats aux examens de fin d’année », a exhorté Dr Djama Albert. Notons que l’année scolaire 2021-2022 est particulière à Agboville car depuis près d’une décennie, aucune année n’avait pu se dérouler entièrement sans perturbations.

Le préfet de région, Sihindou Coulibaly, s'est, quant à lui félicité du comportement des élèves. « Chaque fois que vous venez à l’école, vous devez être les meilleurs. Ayez cela en esprit. Nous prônons l’excellence et cette excellence commence par vous. Je tiens à vous féliciter car vous avez compris qu’il faut aller à l’école. Si vous êtes mal formés alors que vous êtes en compétition avec les autres, ça sera difficile pour vous. C’est pourquoi, je voudrais vous engager à être sérieux, rigoureux et travailleurs », a-t-il exhorté.

Parlant au nom des récipiendaires, N’Cho Aka Franck, élève en classe de terminale C au lycée moderne 3 d’Agboville, avec 307,5 points, a exprimé toute sa gratitude à l’endroit des parents, du personnel enseignant et d’encadrement, ainsi qu’au parrain.

Tizié TO Bi

Correspondant régional