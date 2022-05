Agboville : Les élèves sensibilisés sur le mûrissement de leurs choix

La direction régionale de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation d' Agboville (DRENA) a initié, le mercredi 11 mai 2022, au sein des lycées modernes 1 et 2 d’Agboville, la sixième édition de la Journée d’information et d’orientation(JIO). L’objectif est de permettre aux populations d'avoir une meilleure connaissance des structures de formation et du monde de l'emploi.

Agboville accueille la 6e édition de la Journée d’information et d’orientation(JIO)

« Cet évènement est organisé à l’intention des élèves, des parents, des étudiants, des déscolarisés et ceux, qui sont en quête d’emploi avec des objectifs pédagogiques clairement définies. Elle est pour nous l’occasion d’informer la population scolaire sur les possibilités de formation de notre système éducatif, de mettre en contact les professionnels, les apprenants, les jeunes sans emploi et les déscolarisés. Aussi, veut-elle faire connaitre au monde scolaire les facteurs conduisant à la réussite scolaire », a expliqué Antoinette Péné N'Goran, la première responsable de la DRENA.

Et d’ajouter: « C’est aussi une opportunité pour les services publics, les universités, les grandes écoles et les entreprises, d’exposer, d’informer et de sensibiliser cette population cible. Chaque acteur a donc, un intérêt dans cet évènement ».

C’est pourquoi, Antoinette Péné N'Goran a exhorté les participants, à rester attentifs et disciplinés tout en posant des questions afin de mieux satisfaire leur curiosité.

« J’ai accepté d’associer mon image à cette activité parce que, je suis une ancienne élève de ces établissements baptisés, aujourd’hui, lycées modernes 1&2. Ensuite, parce que, c’est un devoir pour nous en tant que devanciers, parents, de venir en aide à nos enfants en leur montrant le meilleur de nous afin de les orienter dans la vie professionnelle, qui est de plus en plus compétitive, sélective », a révélé Danielle Coulibaly, marraine de la JIO 2022, en présence de Séka Fidèle, secrétaire général 2 de la préfecture d’ Agboville et du directeur du Centre d' information et d'orientation scolaire et professionnelle d’ Agboville, René Assékou.

Pour elle, l’organisation de cette journée, une belle opportunité, qui permet aux élèves, étudiants, demandeurs d’emploi et déscolarisés de mieux s’orienter dans la vie scolaire et plus tard dans la vie professionnelle.

« Les choix que, nous opérons aujourd’hui, sont déterminants pour notre avenir et doivent intervenir avec le soutien d’experts en la matière. C’est pourquoi, j’exhorte nos enfants, nos élèves à se concentrer sur l’essentiel c’est-à-dire à se mettre au travail. Car, il n’y a que, le travail qui permet de réussir, qui paie et qui nous donne la performance, l’excellence recherchée aujourd’hui par l’État et dans le monde entier », a insisté la directrice général du Groupe EBL (entreprise basée à Abidjan évoluant dans la grande distribution), à l’issue de la visite guidée des stands d'exposition.

Tizié TO Bi

Correspondant régional