Chirurgie esthétique: Attention! Danger! La comédienne Jeanne Tessia alerte

La comédienne ivoirienne Jeanne Tessia a donné son avis sur la chirurgie esthétique. Ce qu'elle pense de ces jeunes femmes qui ont eu à refaire des parties de leur corps.

Jeanne Tessia: ''Un jour (...) vos silicones vont se percer pendant que vous êtes au lit''

Jeanne Tessia est une artiste comédienne ivoirienne révélée au grand public grâce à la série ''Faut pas fâcher '' qui a également mis en lumière de nombreux comédiens tels que Adrienne Koutouan, Gbizié Zoumana, Djimmy Danger, Omega David, Bleu Brigitte et bien d'autres.

En plus d'être belle et talentueuse, Jeanne Tessia a un atout qui ne laisse personne indifférent. Il s'agit des ses formes très généreuses. Des formes qu'elle a su entretenir au fil des années.

Affirmant avoir un physique naturel, elle a dit ce qu'elle pense de la chirurgie esthétique au micro de Media Prime de notre confrère Serge Pacôme Didi. '' Mon père m'a toujours conseillé de ne pas suivre la mode qui marque la peau. Mon physique est, Dieu merci naturel. Cela se voit. Ce qui est déplorable, c'est quand nos filles qui sont seulement dans la vingtaine, la trentaine, se font refaire les seins, fesses, les dents etc. Pourquoi s'adonner à de telles pratiques à cet âge où elles ont encore un corps assez ferme ? Cela peut avoir de mmauvaises répercussions sur leur santé dans l'avenir, surtout quand elles font réduire des parties de leur corps par des amateurs. Le font-elles à cause des hommes ? Ces hommes d'aujourd’hui qui aiment appuyer les seins, jouer avec fesses...Un jour, à force de le faire, vos silicones vont se percer pendant que vous êtes au lit. Ce n'est pas la honte ça ! Tout compte fait, les seins, les fesses naturelles..., sans silicones, les hommes expérimentés les reconnaissent. Oui, ils savent faire la part des choses entre ce qui est naturel et ce qui artificiel... '', a-t-elle indiqué.

Par ailleurs, Jeanne Tessia a fait savoir qu'elle ne trouve pas d'inconvénients pour une femme d'un certain âge d'avoir recours à la chirurgie esthétique. '' Personnellement, je n'ai pour l'instant pas encore eu recours à ces pratiques qui consistent à faire grossir les seins, fesses. Je dis "pour l'instant", car on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Donc, si je dis que je ne le ferai jamais et que dans l'avenir je le fais, c'est attirer la honte sur moi. La chirurgie esthétique, je ne peux pas dire catégoriquement que c'est une mauvaise chose. Pour des raisons de santé, on peut être ccontrainte à la faire. Quand une femme d'un certain âge commence à douter d'elle, que son âge assez avancé a des répercussions sur son physique et que les moyens lui permettent de contacter des professionnels pour retoucher certaines partie de son corps, je n'y trouve aucun inconvénient'', a-t-elle affirmé.