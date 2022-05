Aziz 47 à Claire Bahi et KS Bloom: ''Ramenez au fétiche tout ce qu'il vous a donné"

Le spiritualiste Aziz 47 s'est sévèrement attaqué à tous ces artistes qui, devenus chrétiens, font des révélations sur leurs pratiques mystiques passées.

Aziz 47: ''Je réclame tout ce que le fétichisme a donné aux soi-disant nouveaux chrétiens''

Aziz 47 a fait une fracassante sortie qui enflamme présentement les réseaux sociaux. Dans une vidéo postée sur sa page Facebook, le spiritualiste a craché ses vérités à tous ces artistes qui se sont convertis au christianisme et qui ont révélé avoir eu recours à des pratiques occultes.

'' Toi tu es un artiste, tu as fais les sacrifices, les rituels, ça t'a donné un nom, tu as eu voiture, maison dedans, prends et envoie çà à nous les féticheurs. Si tu as fait un son et que tu touches aujourd'hui des droits au Burida, prends ces droits et envoie moi, puisque tu n'en as plus besoin. Venez donner tout ça aux féticheurs. Ne donnez pas çà aux pasteurs'', a lancé Aziz 47, dénonçant l'ingratitude de ces derniers.

"Je réclame tout ce que le fétichisme a donné aux soi-disant nouveaux chrétiens. Si le fétichisme t'a permis d'avoir des biens et que tu es désormais chrétien, tu dois ramener au fétiche tout ce qu'il t'a donné puisque tu es né de nouveau. Allez leur dire ça ! Ne vous laissez jamais distraire.Vive la spiritualité africaine'', a-t-il ajouté.

Cette sortie doit certainement s'adresser à Claire Bahi et KS Bloom qui ont récemment fait des révélations assez surprenantes sur leurs vies antérieures.

'' La plus grosse chose que j'ai faite, je me suis lavée toute nue dans une rue à minuit. C'était après mon rapatriement de la France. Je voulais y retourner. Je dis à toi qui es critiqué, traité de tous les noms, Jésus est là pour toi", a indiqué Claire Bahi sur NCI, quand Ks Bloom affirmait:

"Le charlatan m'a donné un pot afin que je l'utilise pour mon bain à minuit, dans un lieu où je peux voir le ciel. Puisque je vivais dans une cour habitée, il fallait le faire dans une cour inachevée où il n'y a personne, et cela, sur trois jours d'affilée. J'ai dû me laver à minuit dans une maison inachevée, tout ça pour réussir dans la musique", a-t-il révélé.