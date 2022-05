Emma Lohoues, ce qu'elle a fait à son père le 24 mai

Emma Lohoues, plus grande star féminine de Côte d'Ivoire, vient de dérouter son père, le célèbre pasteur et prophète Eugène 1er.

Le film sur les comptes Facebook et Instagram d'Emma Lohoues

Le 24 mai passé était jour de fête dans la famille d'Emma Lohoues. C'était le jour d'anniversaire du père de la rêne des réseaux sociaux en Côte d'Ivoire. Pour marquer le coup, elle a organisé une visite surprise à Eugène 1er à Tunis. Le père de la star pensait passer ce jour loin de ses proches, mais c'était sans compter avec ses filles que rien n'arrête.

Emma Lohoues et sa sœur Melissa ont fait le voyage en Tunisie pour retrouver leur papa. Les filles sont arrivées sur place sur le coup de 7h du matin le 24 mai. Un petit passage à leur hôtel pour se rafraichir et digérer leur voyage avant la visite surprise à leur papa.

La grande sœur de l'actrice, dans le véhicule mis à leur disposition par le Palace, lance un appel à son papa pour lui extorquer son adresse. Elle lui dit dans un discours qui aurait pu la trahir : "En tout cas ça va faire bizarre un 24 mai sans toi parce que depuis 40 ans que je suis sur cette terre, ce serait la première fois que tu vas fêter ton anniversaire loin de nous."

Et toujours pour brouiller les pistes, elle lui lance "Tu sais que j'avais dit à Maman de te dire qu'un de nos collègues qui venait ici (cette partie aurait pu trahir la blague, ndlr) dit que l'adresse que tu as donné est un peu vague. Il n'arrive pas à se retrouver. Si tu pouvais me l'envoyer maintenant pour que je la lui partage..."

Visiblement, le père de la star la plus suivie sur Instagram n'y a vu que du feu. Il lui donne la bonne adresse de sa maison loin de se douter de ce qu'elle lui réserve.

Quand Emma Lolo arrive chez son père

Les deux cachotières trouvent une complice sur place. Une femme totalement surprise entre rapidement dans le jeu et va les conduire jusqu'à leur père. Endormi, le père de l'actrice du film le Mec Idealou Villa Karayib entend le traditionnel "happy birthday to you" depuis le profond de son sommeil.

M. Eugène 1er, surpris par cette belle initiative de ses filles, exquis un sourire avant de prendre ses deux beautés dans ses bras. "On ne pouvait pas, on ne pouvait pas... chaque anniversaire, on doit être là", lance l'aînée. C'est tout surpris qu'il lança "héééé..." sans pouvoir aligner deux phrases de suite pour exprimer son bonheur d’être avec ses deux merveilles.

La businesswoman ivoirienne fait une pause pour sa famille

La businesswoman ivoirienne lance alors à son père « Nous sommes tellement chanceuses de t’avoir...» La surprise est partagée avec leur sœur «Johanna depuis les US… » les filles sont ravies de trouver leur père en bonne santé et Melissa le lui dit. « Tu as bonne mine. Je suis contente, mais j’ai une surprise pour toi, tu es prêt ? », lui demande-t-elle. Puis elle lui montre une tablette en cours d’appel vidéo avec leur petite sœur Johanna depuis les États-Unis. C’est séance émotion assurée, aussi bien chez le père que chez la petite dernière.

Une après une, plusieurs membres de la famille recevront un appel vidéo. Les réactions expressives de leur surprise se traduisent les unes à la suite des autres par des « héééé..., vous êtes mauvaises ».

Emma Lohoues et sa sœur retournent à Abidjan

Le père prend la parole pour confirmer sa forte complicité avec ses filles dont il se dit très proche. « Mes filles et moi, nous sommes inséparables », lance-t-il.

Vidéo de l’anniversaire surprise de l'ex-petite amie de Dj Arafatet sa sœur à leur père Eugène 1er. Une belle journée qui s'est terminée en sourire avant que l'actrice ne regagne Abidjan où l'attendaient de nombreux rendez-vous d'affaires et une séance photo pour une campagne publicitaire.

La star du film le mec idéal toujours en vogue à Abidjan

Même si elle n'a plus tourné dans une grosse production depuis plusieurs années du fait de ses nombreuses occupations dans les affaires, Emma reste une icône suivie par des millions de jeunes africains. Plusieurs jeunes filles s'identifient à la star ivoirienne qui les inspire par sa vision de la vie.

Bien que fille de pasteur, elle a emprunté un chemin différent, celui du showbiz, qui n'empêche pas ses bonnes actions auprès de personnes en difficultés.

Dernièrement, Emma Lolo a lancé une cagnotte dans ses contacts à l'occasion de son anniversaire. L'argent récolté, plusieurs millions de FCFA, a été affecté à ses œuvres caritatives. Un peu comme Didier Drogba, elle sait se servir de son aura pour faire du bien autour d'elle. La Queen des réseaux sociaux en Côte d'Ivoire n'a cependant pas révélé le gros cadeau fait à son père pour son anniversaire...