Emma Lohoues s'emporte et dévoile la vraie origine de son argent

La belle actrice et business woman ivoirienne, Emma Lohoues, a expliqué comment elle réussit à amasser des millions par jour.

Emma Lohoues: "Pour vous, l’or et l’argent n’appartiennent pas à Dieu, mais au diable‘’

Emma Lohoues a, une fois de plus, apporté un peu plus de précisions sur ses principales sources de revenus. Dans une vidéo postée sur la toile, l’actrice ivoirienne a expliqué le fonctionnement de ses différentes entreprises. Elle précise que son institut de beauté "Empire 17" dont l’inauguration a eu lieu il y a quelques mois, est une holding qui regroupe plusieurs entreprises. ‘’Empire 17, c’est une holding, il y a le Spa qui existe et qui rapporte son argent; ‘’12 Wix’’ qui rapporte son argent, ‘’Beauty the make up‘’ qui rapporte aussi son argent (…) Moi, j’estime qu’avoir un ou deux millions par jour, avec ces 3 petites entreprises là, c’est peu‘’, a-t-elle indiqué.

Pour la belle Emma Lolo, on peut être jeune, belle et gagner sainement sa vie sans avoir à baisser la culotte. ‘’C’est que vous êtes déjà bloqué dans votre tête que ce n’est pas possible de pouvoir gagner sa vie sainement. Vous, dans votre tête, c’est qu’une jolie fille égale à un gars derrière qui fait tout. Pour vous, une jolie fille n’égale pas travail, détermination ou ambition. C’est ça le vrai problème en fait. Je trouve ça triste parce qu’à force de penser comme ça, ça agit sur la nouvelle génération qui va se dire qu’on ne peut pas gagner sa vie en travaillant sainement. Il faut forcément faire n’importe quoi, parce que vous êtes persuadés que quand quelqu’un réussit, elle a forcément fait n’importe quoi … C’est dommage‘’, déplore Emma Lohoues.

Puis d’ajouter: ‘’Et le pire, c’est que quand vous ne parlez pas de prostitution, vous parlez de fétichisme (…) ça voudrait tout simplement dire que, pour vous, l’or et l’argent n’appartiennent pas à Dieu. Parce que, quand quelqu’un a de l’argent, automatiquement, c’est le diable‘’.