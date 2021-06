Fétichisme pour réussir, chirurgie plastique: Shan'L déballe tout

La chanteuse gabonaise Shan'L s'est prononcée sur la rumeur selon laquelle elle aurait donné son âme au diable. Elle a également affirmé qu'elle n'a jamais eu recours à la chirurgie plastique.

Shan'L: ''Si on me présentait le diable, ça serait sympa''

Auteure du titre à succès, Tchizabengue, Shan'L est incontestablement une des meilleures chanteuses féminines africaines. Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, La Kinda s'est prononcée sur la rumeur selon laquelle elle aurait donné son âme au diable pour avoir le succès. ''Il suffit que quelqu'un réussisse pour que tout de suite, on attribue sa réussite à quelque chose. Il faut toujours trouver une raison à la réussite. Mais les gens oublient le travail. C'est ça même la base de réussite, le travail, l'acharnement, la détermination. Shan'L a vendu son âme au diable, jusqu'aujourd'hui, je ne le connais pas. Si on me le présentait, ça serait sympa, mais bon, l'histoire de lui avoir vendu mon âme, non ! J'aime trop dormir et je veux avoir un sommeil paisible, avec tout ce qui se dit sur la vente de l'âme au diable, j'aimerais bien garder mon âme pour moi-même et pour Dieu. C'est mieux'', s'est-elle expliquée.

Shan'L a également précisé qu'elle n'a jamais eu recours à la chirurgie plastique pour avoir de belles formes. ''Les gens en parlent, voilà les seins, voilà les fesses, mais les gens oublient que je me nourris, je mange et la nourriture s'éparpille un peu partout, et avec l'âge, je n'ai plus 12 ans, aujourd'hui j'en ai 32 ans. Il est normal que Shan'L soit un tout-petit peu en forme'', a-t-elle déclaré. Puis d'ajouter: '' Je tenais quand même à signaler que la chirurgie, ce n'est pas quelque chose que j'exclus de mon cursus. Quand j'aurai des enfants, quand ça ne sera plus trop joli, j'aurai recours à la chirurgie'', a-t-elle prévenu.