La chanteuse Shan’L débarque à Abidjan et pose nue sur la toile

La chanteuse gabonaise Shan’L a signalé sa présence à Abidjan d’une façon assez particulière. Voici ce qu’elle a publié sur les réseaux sociaux ce mardi.

Arrivée à Abidjan, Shan’L affiche ses seins sur la toile

Il y a quelques semaines, la chanteuse gabonaise Créole dévoilait les raisons pour lesquelles elle était restée à Abidjan sur une longue période.

‘’ (…) Le Gabon est actuellement un pays plus propice aux études. Après les cours, les élèves rentrent à la maison à 18 heures. Ils ne sortent plus. Ils étudient(…) les ministres à qui nous montrons nos seins pointus, nos fesses en contre-partie de billets de banque, il n'y en a plus au Gabon. Mes chansons, je les compose alors pour qui ? Alors qu'en étant installée à Abidjan, j'ai la possibilité de gagner de l'argent à travers mes spectacles'', déclarait Créole.

Une sortie qui signifie clairement que la Côte d’Ivoire est, pour Créole, est une terre favorable à toutes sortes de perversions. Aujourd'hui, c’est une autre chanteuse gabonaise, Shan’L, qui signale sa présence sur les bords de la Lagune Ebrié à Abidjan d’une manière assez particulière.

‘’ Tu me cherches ? Je suis à Babi (Abidjan). Quelque chose se prépare‘’, a-t-elle annoncé, postant une photo de ses seins magnifiquement arrondis.

Même si de nombreux internautes sont tombés en extase face aux nichons de la chanteuse gabonaise , d’autres ont déploré cette attitude.

"A force de copier les Blancs, voilà maintenant l'Africaine qui s'expose. On doit toujours garder nos valeurs la sœur. Ce n’est pas digne. On te respecte trop ma grande. Tu n’as pas besoin de te mettre nue. C'est ta voix et ta beauté extérieure et intérieur qui nous inspirent. Tu donnes l’impression que tu veux vendre‘’, s'est inquiété un fan de l'artiste.