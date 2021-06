Annoncé sur le retour, voici le (présumé) billet d'avion de Gbagbo

Les proches de Laurent Gbagbo ont annoncé son retour en Côte d'Ivoire pour le 17 juin prochain. À cet effet, une coupure du billet d'avion de l'ancien président ivoirien fait le tour des réseaux sociaux.

Laurent Gbagbo, la compagnie qui va le conduire en Côte d'Ivoire connue

Acquitté définitivement des charges de crimes de guerre et crimes contre l'humanité par la Chambre d'Appel de la Cour pénale internationale (CPI), Laurent Gbagbo entend rentrer en Côte d'Ivoire après environ dix années d'exil et de procédure judiciaire. Après le prononcé du verdict final, le président ivoirien, Alassane Ouattara, avait à juste titre déclaré que « MM. Gbagbo et Blé Goudé sont libres de rentrer en Côte d'Ivoire quand ils le souhaitent ». Aussi, en possession de ses passeports, ordinaire et diplomatique, l'ancien chef d'État est en pourparlers avec les autorités ivoiriennes pour rentrer au bercail.

Dr Assoa Adou avait annoncé, le 31 mai dernier, lors de la commémoration de l'anniversaire de l'ancien président ivoirien, que la date de retour de Gbagbo Laurent est prévue pour le 17 juin 2021. Le gouvernement ivoirien est aussitôt monté au créneau pour dénoncer une annonce unilatérale du camp pro-Gbagbo. Le format de l'accueil du Woody de Mama, populaire ou en catimini, est également l'autre pomme de discorde entre les proches du pouvoir et les proches de l'ex-chef d'Etat ivoirien.

C'est pourtant dans cette atmosphère qu'une coupure du billet d'avion de Laurent Gbagbo a circulé sur les réseaux sociaux. Dans ce document, dont l'authenticité n'a pas encore été certifiée, le fondateur du Front populaire ivoirien (FPI) rentrerait à Abidjan par vol régulier de Brussels Airlines. Les heures de départ et d'arrivée, ainsi que d'autres détails de ce vol de retour ont été mentionnés sur ce document, dont Afrique-sur-7 publie une copie à la suite de cet article.

« Gbagbo peut, s'il veut, avoir un avion de l'état et des amis, ça coûte entre 50 et 100 millions FCFA ! Soro en avait affrété lorsqu'il rentrait. Mais, il vaut mieux ne pas prendre le risque d'être dérouté », avait commenté une source sous couvert d'anonymat.

A noter par ailleurs qu'aucune source au sein du FPI pro-Gbagbo ou de la plateforme "Ensemble pour la démocratie et la souveraineté" (EDS) n'a confirmé la véracité des informations circulant sur la véracité de ce document.