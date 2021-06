Le groupe KASSAV' va illuminer la scène du Festival Wolfi Jazz

Festival Wolfi Jazz - Jocelyne Béroard et KASSAV’ sont annoncés sur la scène du plus jazzy des festival alsacien qui signe son grand retour, vendredi prochain après une édition manquée en 2020.

Après Festival Wolfi Jazz, KASSAV' se fera « de plus en plus rare, désormais »

Le Fort Kléber et le Festival Wolfi Jazz

Le Wolfi Jazz Festival, soutenu par la Spedidam et la ville de Wolfisheim, reprend ses droits après un an d'interruption. Le mythique groupe Kassav’ annonce sa présence à l'événement jazz de l'Eurométropole qui se déroule toujours dans le cadre exceptionnel du Fort Kleber. Dévoilant un pan de leur prestation à ce grand rendez-vous du Jazz, Jocelyne confie: “Ce sera plutôt un best of , les chansons qui ont fait l’histoire du groupe”.La scène située sur l’esplanade accueillera du 23 au 27 juin 2021 en semaine les grands noms du jazz et les artistes du groupe Génération Spedidam. En accès libre le week-end, elle fera la part belle aux formations régionales et aux artistes en développement. Les incontournables du festival seront toujours de la partie : le village du festival, chaleureux et convivial, et le village des P’tits Loups accueillera les plus jeunes le week-end, pour des activités tout autour du fort.Après ce passage en Alsace dans le cadre du festival Wolfi Jazz, Jocelyne Béroard a fait savoir que KASSAV’ se fera désormais rare sur la scène: « Nous nous ferons de plus en plus rares, désormais », a-t-elle indiqué au site de l'Alsace. “Nous sommes disséminés entre la Martinique, la Guadeloupe et Paris, il faut que l’on se retrouve pour répéter… Avec douze personnes en scène, ça n’est pas évident d’élaborer si rapidement un répertoire particulier pour un concert particulier. On reprend donc la tournée là où on l’avait arrêtée avant la pandémie”, a expliqué la collaboratrice de Jacob Desvarieux.En 2019, le groupe a réuni 70 000 personnes à La Défense Arena, la plus grande salle de spectacle en Europe, à l’occasion de la célébration de ses 40 ans de carrière musicale. Pour résumer son fantastique épopée que mène le groupe, depuis quarante ans, dans un grand nombre de pays africains, aux États-Unis, au Japon, en Russie, en Amérique du Sud, KASSAV’ a fait sortir film explore le contexte culturel de leur carrière. Un documentaire inédit, intitulé sobrement Kassav’ qui retrace leur parcours.Le Fort Kléber est un ancien Fort militaire construit en 1875, appartenant à la ceinture défensive de Strasbourg. Anciennement appelé Fort Bismarck et renommé Fort Kléber, fin 1918, il est le seul fort à avoir été occupé, à temps plein et en totalité, par une unité militaire (le CM66) jusqu’au 30 juin 1996. En 2010, Wolfisheim s’est illustrée en ouvrant au public les espaces extérieurs du Fort. Sous l’impulsion du Maire Eric Amiet, un projet ambitieux a transformé ses 4 hectares et demi d’espaces verts, en un parc naturel atypique, ludique et pédagogique, qui au terme de ses six mois d’ouverture a déjà mobilisé 10 000 visiteurs.C’est dans ce cadre exceptionnel que se tient le Wolfi Jazz depuis sa 1ère édition. De l’arrivée des premiers esclaves à la création de nouvelles identités culturelles aux Caraïbes, Kassav’ est la tête de pont de la culture créole.