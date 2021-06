Laurent Gbagbo demande officiellement le divorce à Simone Gbagbo

Plus rien ne va entre Laurent Gbagbo (76 ans) et Simone Gbagbo (72 ans). Dans une note signée de son conseil, on apprend que l'ancien chef d'État ivoirien a officiellement demandé le divorce.

Laurent Gbagbo-Simone Gbagbo, la rupture !

Laurent Gbagbo qui est rentré en Côte d'Ivoire le jeudi 17 juin 2021 n'a pas perdu de temps. Après l'épisode de la scène de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, entre lui et Simone Gbagbo, l'ex-chef d'État ivoirien a demandé le divorce. C'est ce que nous apprenons à la lecture d'un communiqué publié le lundi 21 juin 2021 et émanant du conseil du fondateur du Front populaire ivoirien (FPI). En effet, Me Claude Mentenon "qu'en raison du refus réitéré depuis des années de dame Simone Gbagbo de consentir à une séparation amiable, au demeurant voie de règlement approprié à leurs statuts personnel politique réciproque", Laurent Gbagbo "s'est résolu à saisir ce jour, le Juge des affaires matrimoniales du Tribunal de première instance d'Abidjan, d'une demande de divorce". L'avocat ivoirien a tenu à préciser que "cette annonce ne sera suivie d'aucun commentaire".

Depuis un moment, la nouvelle circulait sur un profond malaise qui minait le couple Gbagbo. Le pouvoir de Laurent Gbagbo s'est effondré le 11 avril 2011. L'historien ivoirien et son épouse Simone Gbagbo, arrêtés à leur résidence, ont été conduits au Golf Hôtel avant d'être séparés. L'ancienne Première dame est conduite à Odienné dans le nord de la Côte d'Ivoire quand son époux est transféré à la Cour pénale internationale (CPI). Jugé pour crimes contre l'humanité, Laurent Gbagbo sort vainqueur de la bataille juridique qui a duré dix années.

Quand le 5 février 2019, la cour pénale annonce la liberté provisoire pour Laurent Gbagbo, celui-ci choisit de s'installer à Bruxelles avec sa seconde épouse Nady Bamba et leur fils Raïs. Définitivement acquitté en 2021, l'opposant historique d'Houphouët-Boigny regagne Abidjan le jeudi 17 juin aux côtés de l'ancienne patronne de Cyclone.

À l'aéroport, une scène suscite de vives réactions sur la toile. Dans une vidéo, Laurent Gbagbo qui vient de débarquer aurait refoulé l'ex-députée d'Abobo qu'il ne souhaitait pas voir. Il faut noter que Me Ange Rodrigue Dadjé, avocat de Simone Gbagbo, avait fait savoir que par l'entremise de Léon Monnet, le "Woody" de Mama n'était pas disposé à voir son épouse à l'aéroport.

Cependant, Simone Gbagbo a posté une vidéo quelques heures avant l'arrivée du père de Michel Gbagbo, dans laquelle elle annonçait qu'elle partait accueillir son époux.