Côte d'Ivoire: Emma Lohoues fait une énorme surprise à un follower

Il y a quelques jours, avant la fête de la Saint-Valentin, Emma Lohoues lançait une annonce xxl à ses abonnés de sa page Facebook.

Emma Lohoues "s'offre" en cadeau d'anniversaire à un de ses followers

Suivie par plus de 2 millions de followers sur Facebook, l’actrice Emma Lohoues a eu un rendez-vous spécial de dîner, mercredi 16 février, avec un “amoureux” de la page sociale de l’influenceuse ivoirienne.

“Bon mes Emaluv (hommes) j'avais choisi au hasard dans les commentaires un d’entre vous pour aller au resto le 15 février, vous n’aurez qu’à commenter. Je vous lis…”, postait la femme d'affaires, le 12 février dernier.

Eh bien, l’ex-compagne de feu DJ Arafat a tenu sa promesse, même si elle a décalé d’un jour le rancard avec l’homme inconnu qu’elle dit avoir choisi au hasard.

Mardi, Emma Lohoues a rendu public le résultat de ce jeu de complicité entre la star et ses fans. L'heureux élu par le cœur de Emlo a été dévoilé au grand jour. Elle a partagé donc l’information avec ses adorables abonnés.

“Il y a quelques jours, j'avais promis d'aller au resto le 15 Février avec l'un d'entre vous. Le choix n'a pas été facile. Mais Maestro R'mann Gbo'Wo remporte la partie. Aujourd'hui c'est son anniversaire, donc il le mérite non ? Malheureusement à cause d'un contretemps le resto aura lieu demain. Mon assistant te communiquera le lieu et l'heure”, a annoncé l’ex-chroniqueuse à Life Tv.

“Le mois prochain ce sera à vous mes Emaluv (femmes)”, a-t-elle précisé. Un choix qui a fait forcément des jaloux dans les rangs des followers, mais aussi chez certaines célébrités à l'instar de Molare Inter artiste qui s’est proposé d’accompagner ce soir le couple, du genre en mode vigile quoi. “Juuuu de venir surveiller la porte ?”, a ainsi réagi le boss de MD Group et promoteur des PRIMUD.

“Félicitations, joyeux anniversaire et profite du moment avec notre lolita”, s’est réjouie pour sa part, Lydie Kouyoué.