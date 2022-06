France: Annoncé à Paris pour rencontrer la diaspora, ce qui attend KKB

La diaspora ivoirienne de France s’apprête à accueillir le Ministre de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale KOUADIO Konan Bertin (KKB), le dimanche 5 juin 2022. L’Hôtel Hyatt Regency situé à 3 Place du Général KOENIG Paris 17ème Arrondissement est le lieu de la rencontre. Mais en attendant, le décryptage de Idriss Dagnogo, Ivoirien résidant depuis une vingtaine d’années en France.

Réconciliation nationale: Rencontre du Ministre KKB avec la diaspora ivoirienne en France

Le thème est : « Acquis, défis et perspectives du processus de réconciliation ». Tout pays, toute société qui a subi les affres d’une guerre, d’une crise politique, est confronté à une profonde transformation de ses structures, mécanismes, institutions et politiques en raison des changements économiques, sociaux, politiques et technologiques. La transformation profonde des activités socio-économiques ainsi que les défis, dus surtout à l’augmentation du chômage des jeunes qui engendre par ailleurs une forte émigration, et aux besoins de création d’emplois plus nombreux, nécessitent le développement de politiques efficaces. Ce processus nécessite d’être nourri d’informations et d’analyses approfondies.

Par conséquent, nous avons besoin de déployer des programmes appropriés, d’assurer le suivi et l’évaluation de leurs impacts sur les populations. Des pistes de réflexions méritent d’être approfondies et enrichies pour renforcer les capacités d’observation et d’analyse. Il s’agira, en effet, d’analyser dans quelle mesure le dispositif actuel d’information contribuera-t-il à éclairer sur les obstacles de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale, à appréhender les relations de paix et de dialogue entre les ivoiriens de la diaspora d’une part et de l’ensemble des ivoiriens d’autre part. En effet, nous pensons que l’une des missions du Ministre KKB est donc d’apporter un regard analytique et critique de la situation actuelle du pays pour en faire ressortir les acquis, les défis et les perspectives d’action en termes de développement, de paix, de cohésion et du vivre-ensemble.

Apporter des informations et des renseignements utiles pour satisfaire les besoins divers et pluriels des institutions et des acteurs impliqués dans la gestion stratégique et opérationnelle du processus de paix et du dialogue. Ce regard s’articule autour de trois axes : le premier décrit les acquis et les progrès réalisés en termes de production de données statistiques depuis la fin de la crise post-électorale de 2010, le second axe met en évidence les défis qui doivent être relevés pour améliorer la performance et la fiabilité des indicateurs et le troisième se penche sur les perspectives et les voies d’actions possibles pour le développement d’un dispositif intégré.

Cette rencontre est la bienvenue car elle permettra au Ministre KKB de nous informer, de nous éclairer de la lourde responsabilité qui lui a été confiée par le président de la république et le Premier Ministre. Une occasion pour la diaspora de mieux comprendre le travail qu’il a réalisé depuis sa nomination, les acquis appréciables et les perspectives d’avenir pour le bonheur de tous les ivoiriens pour une Côte d’Ivoire rassemblée et toujours meilleure. A cet égard, nous invitons l’ensemble des ivoiriens épris de paix et du développement socio-politique et économique du pays à assister à cette rencontre. Les militants et sympathisants de la gauche plurielle sont vivement attendu