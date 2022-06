Dimba Pierre aux femmes d’ Agboville: "Parlez-moi…Et, je serai là pour vous"

Le Conseil régional de l’Agnéby-Tiassa dirigé par l’actuel ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Dimba Pierre N'Gou, a organisé une cérémonie de la fête des mères le dimanche 5 juin 2022, à Agboville. Ainsi, plus de 1000 complets de pagnes ont été distribués aux mamans venues nombreuses pour la circonstance.

Dimba Pierre aux côtés des femmes d' Agboville

« Je suis venu ici ce soir au nom de mes frères et sœurs, rendre témoignage de tous les bienfaits de nos mamans à l’endroit des enfants que nous sommes. La maman pour nous, est ce qu’il y a de plus précieux sur terre. Quand on sait ce qu’elle endure pendant 9 mois avec toutes les souffrances, les maladies et autres, on ne peut que les honorer, les magnifier. Et pour moi, c’est un jour important, un jour de magnificence à l’endroit de l’ensemble des femmes », a indiqué le président du Conseil régional.

Pour Dimba Pierre, l’attachement que les femmes ont pour lui n’a pas de prix par ce que c'est grâce à elles qu’il est devenu ce qu’il est, aujourd’hui.

« Moi, je n’ai pas grande chose à vous donner si ce n’est que l’amour pour chacune de vous. Merci infiniment pour ce que vous faites pour moi, pour mes frères et sœurs et pour toute l’Agnéby-Tiassa... Pour qu’un département, une région avance, il faut que les femmes prennent le devant. Et c’est ce que vous avez fait en me portant, il y a quelques années à la tête de notre belle région. Mieux, vous n’avez cessé de me soutenir à travers vos prières et actions et aujourd’hui, je suis à la tête d’un important ministère : celui de la santé des populations de notre pays », a-t-il confié.

Et de révéler: « Depuis qu’on a commencé à se rassembler, à s’unir, l’Agnéby-Tiassa se transforme chaque jour…Et, c’est ce que j’attends de mes mamans que vous êtes. Je vous aimais hier, je vous aime aujourd’hui et je vous aimerez davantage parce que vous êtes ensemble et unies ».

Poursuivant, le président du Conseil régional de l’Agnéby-Tiassa a annoncé la mise en place, dans les mois à venir, d’un fonds pour l’autonomisation des femmes. « Nous devons essuyer vos larmes. Nous devons faire en sorte qu’à travers l’amélioration de votre condition de vie, vous continuiez à nous bénir pour qu’au-delà de nous, nos frères et sœurs puissent aussi connaitre la promotion, se réaliser dans la vie. Vous devez savoir que chaque jour, partout et malgré les difficultés, je suis dans votre cœur. Parlez-moi et je vous écouterez et je serai là pour vous », a promis Dimba Pierre.

Tizié TO Bi

Correspondant régional