Titrologie: Saisie de 2 tonnes de drogue, voici les consignes à l'aéroport

Il ressort de la titrologie du mardi 7 juin 2022 que des producteurs de cacao sont abandonnés par les autorités ivoiriennes. La revue de presse revient également sur l'affaire de la saisie de deux tonnes de drogue qui secoue la Côte d'Ivoire depuis quelques jours. L'actualité est marquée par la sortie musclée de Koné Katinan contre le régime d'Alassane Ouattara.

Titrologie : "Des producteurs de café-cacao "maltraités" et abandonnés"

Dans sa parution du mardi 7 juin 2022, Soir Info nous révèle qu'après la saisie de deux tonnes de drogue à San Pedro, un patron de la lutte antidrogue, de grosses têtes et des barrons sont écroués à la MACA (Maison d'arrêt et de correction d'Abidjan). Le quotidien ivoirien dévoile les consignes laissées à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny et aux corridors. Sur le même sujet, Le Jour Plus confirme que de "hautes personnalités" ont été interpellées.

Selon Le Patriote, Alassane Ouattara a été célébré par 40 000 producteurs "pour ses actions en faveur de la filière café-cacao". "Plus de 40 000 producteurs rendent hommage à Ouattara", note L'Expression dans sa titrologie. Cependant, Le Bélier Intrépide est convaincu que l'hommage du 4 juin montre plutôt que des producteurs de café-cacao sont "maltraités" et "abandonnés".

Les obsèques de Marcelin Bédié, frère ainé d'Henri Konan Bédié, occupent l'actualité du mardi 7 juin 2022. "L'émouvant hommage de la Nation au patriarche Marcelin Bédié", peut-on lire à la Une de Le Nouveau Réveil. Dernière Heure parle d'un "adieu avec tous les honneurs".

À la Une de Le Panafricain, Justin Koné Katinan tacle sévèrement le pouvoir d'Alassane Ouattara et du RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix). Ce proche de Laurent Gbagbo estime que "prioriser un pont à péage de 23 milliards de F CFA au détriment des populations est une insulte".

La prochaine élection du président de l'Assemblée nationale n'échappe pas à la presse ivoirienne. Notre Voie affirme qu'Adama Bictogo, le candidat du parti au pouvoir, est "en roue libre".