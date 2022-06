Lutte contre la toxicomanie »: Affi N'Guessan et l’Afrique se mobilisent

A l’initiative de l’ONG Global Teen Challenge, 58 pays réfléchissent, depuis lundi à Abidjan, autour du thème : « addictions et toxicomanie en Côte d’Ivoire : plaidoyer pour un modèle de transformation durable des vies »

Pascal Affi N’Guessan annonce un centre ouest-africain contre les addictions et la toxicomanie à Bongouanou

Une conférence internationale sur les addictions et la toxicomanie, se tient en Côte d’Ivoire et pour la première fois en Afrique, depuis lundi; et ce, jusqu’au 8 juin 2022.

Initiée par l’ONG Global Teen Challenge, cette conférence accueille des délégations de 58 pays, autour du thème : « Addictions et toxicomanie en Côte d’Ivoire : plaidoyer pour un modèle de transformation durable des vies ».

Selon le directeur mondial l’ONG Global Teen Challenge, Steve Trader, les directeurs exécutifs venus de 58 pays échangeront au cours de ces travaux sur les nouvelles stratégies de transformation, en vue de proposer un nouveau « modèle aux différents gouvernements ».

Le directeur de Global Teen Challenge Côte d’Ivoire, Dr Vitalis Ekézié, a, quant à lui, présenté la mission assignée à l'organisation.

« Notre mission ici est de mettre sur pied un centre ultra moderne qui représentera l’Afrique de l’Ouest avec pour objectif de présenter au gouvernement et aux décideurs ivoiriens, notre modèle de transformation, de formation et d’insertion des personnes qui ont des problèmes dans le domaine du tabac, de la drogue et de l’alcool », a-t-il précisé.

Leurs cibles sont généralement, les membres des gangs, les toxicomanes, les alcooliques, les prostituées, les délinquants, les enfants de la rue, etc.

« Nous sommes là pour apporter notre solution en vue de restaurer, à travers un programme de douze mois, la vie de ceux qui sont atteints par ce fléau qui les détruits chaque jour », a conclu Dr Vitalis Ekézié .

Patron de la conférence, le président du Front populaire ivoirien, Pascal Affi N’Guessan, a appelé, quant à lui, à la mobilisation de la communauté mondiale dans la lutte contre les addictions.

« La lutte contre les addictions doit mobiliser l’ensemble de la communauté mondiale parce que les addictions sont une souffrance pour tous ceux qui en sont victimes et nous savons tous que l’homme est au centre de tout projet social. C’est-à-dire que tout projet politique est fondé sur le bien- être de l’homme », a déclaré Affi N’Guessan. Poursuivant, il a salué l’engagement des responsables de ladite structure, avant d’ajouter que « l’œuvre dans laquelle est engagée Globale Teen Challenge doit mobiliser toutes les intelligences, les compétences et la contribution de tout le monde. Parce que c’est l’homme qui doit être l’acteur de la transformation de la société ».

Affi N’Guessan s’est engagé à tout mettre en œuvre pour aider ladite structure à réaliser sa mission en Côte d’Ivoire et en Afrique. Il a offert un site d’une superficie de 4 hectares, à Bongouanou (Est ivoirien), pour la construction d’un centre ouest-africain d’un coût total de 3 milliards FCFA.

La pose de la première pierre aura lieu mercredi dans ladite ville. Outre Bongouanou, d’autres centres auxiliaires seront construits dans les villes de Dabakala (Nord), Oumé (Centre-ouest) et Hiré (sud-ouest)