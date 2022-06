Titrologie: Bictogo plébiscité, la justice frappe 24 dealers de cocaïne

Titrologie 8 juin - En Côte d'Ivoire, la justice annonce le gel des comptes bancaires d'au moins 24 dealers de cocaïne et 07 nouvelles arrestations de trafiquants de drogue. L'affaire fait la Une des journaux dont plusieurs saluent le plébiscite d'Adama Bictogo élu nouveau président de l'Assemblée nationale.

Election d'Adama Bictogo: Nécessaire consensus ou recul démocratique en Côte d'Ivoire?

Soutenu par l'opposition, Adama Bictogo, cadre du parti au pouvoir en Côte d'Ivoire, le RHDP du président Alassane Ouattara, est depuis mardi, le nouvel homme fort du perchoir de l'Assemblée nationale ivoirienne.

L’homme succède à feu Amadou Soumahoro, après avoir été plébiscité par 237 voix contre six seulement pour son seul adversaire, Jean-Michel Amankou du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI), Ce dernier n’avait pas reçu l’investiture de la formation présidée par Henri Konan Bédié, qui a préféré apporter son soutien au candidat du RHDP.

Pour l’Intelligent d’Abidjan, “l’histoire retiendra que le PDCI-RDA, le PPA-CI et l’UDPCI ont donné leur confiance au président de la République”, pour avoir soutenu le candidat du parti présidentiel.

“Bédié, Gbagbo et Mabri déposent un bagage lourd sur la tête de Ouattara”, soutient Le Nouveau réveil.

Là où plusieurs ivoiriens ont dénoncé, à travers ce vote de confiance de l’opposition ivoirienne, un recul démocratique, Le Patriote a, pour sa part, salué “le triomphe du consensus".

Alassane Ouattara qui a reçu Adama Bictogo en fin de journée, après sa brillante élection à la tête de la chambre basse du Parlement ivoirien, est convaincu que le député d’Agboville va faire “un bon travail”.

Un ministre cerveau du trafic de drogue en Côte d'Ivoire?

Le chef de l’Etat ivoirien qui, également abat un travail de fourmis à la tête du pays, donnait il y a quelques mois, plein pouvoir au Pôle pénal économique et financier pour mettre fin à la criminalité financière, au blanchiment de capitaux et financement du terrorisme et autres bandes de criminels organisés comme les cartels.

Message bien reçu, dans la mesure où la justice ivoirienne a annoncé mardi 7 juin, le gel de 24 comptes bancaires appartenant à des dealers et/ou personnes morales, informent Le Mandat, Le Quotidien d’Abidjan et Soir Info. Ce dernier quotidien nous apprend qu’un ministre et un directeur de cabinet serait même dans le viseur des enquêteurs du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, Sansan Kambilé.

Enfin, le Sursaut rapporte une “panique chez les francs maçons de Côte d'Ivoire après une série d'arrestations" de personnes impliquées dans ce vaste réseau de trafic de drogue dont les ramifications s'étendent à l’international.