Grand-Lahou: La Côte d’Ivoire plaide pour la protection des océans

L’édition 2022 de la Journée Mondiale des Océans, a été célébrée en Côte d’Ivoire, mercredi 08 Juin 2022, dans la ville historique de Grand-Lahou, appelée aussi la localité des « trois eaux ».

L’occasion fut belle pour le Ministère de l’Environnement et du Développement Durable, d’inviter les populations à la protection et à la sauvegarde des océans.

« Beaucoup d’activités sont liées à l’océan. Pour en tirer profit, nous avons l’obligation de le protéger afin de continuer de bénéficier de ses nombreux services environnementaux et ses ressources naturelles», a lancé Kodehi GNAHORE, représentant le Ministre de l’Environnement et du Développement Durable.

« Il est grand temps de nous unir pour donner un nouveau souffle à nos océans, de sorte qu’à l’horizon 2030, l’atteinte de l’Objectif de Développement Durable 14 qui est de Conserver et d'exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins du développement durable, soit une réalité », a-t-il conclu.

Pour le Coordonnateur du Projet de Gestion du Littoral Ouest Africain (Projet WACA), Pr OCHOU Abé Delfin, en dehors des protéines halieutiques, l’océan contribue à lutter contre le changement climatique.

C’est pourquoi, il a annoncé plusieurs actions qui seront menées pour renforcer la résilience des zones côtières ouest-africaines ainsi que les communautés qui y vivent à travers le Projet PAGIL (Plan d’Aménagement et de Gestion Intégrée du Littoral).

« Ainsi, pour prendre en charge toutes les mutations socio-culturelles, économiques et naturelles dans la zone côtière de la Côte d’Ivoire, sous pression des changements climatiques, le gouvernement ivoirien, à travers le Ministère de l’Environnement et du Développement Durable, a élaboré le Plan d’Aménagement et de Gestion Intégrée du Littoral (PAGIL), en concertation avec les collectivités littorales, le secteur privé et les organisations de la société civile, conformément à l’article 27 de ladite loi.

Ainsi le PAGIL est l’instrument technique et réglementaire de la planification physique intégrale dans la zone côtière, qui apporte des réponses aux problèmes urgents identifiés tout en prenant en compte des problèmes futurs tels que ceux liés aux changements climatiques», a-t-il annoncé.

Quant au Secrétaire Exécutif de la Convention d’Abidjan, il a rappelé le rôle capital joué par les océans pour la survie de l’homme et l’intérêt de les protéger.

« N’est-ce pas l’océan qui produit plus de 50% de l’oxygène de la planète ? N’est-ce pas l’océan qui constitue la principale source de subsistance de plus d’un milliard de personnes à travers le monde ? N’est-ce pas l’océan, le moteur de notre économie qui produira d’ici 2030, quelques 40 millions d’emplois dans le monde ? n’est-ce pas l’océan qui produit des protéines à près de 2 milliards de personnes à travers le monde (…) Dans ces conditions, il est donc clair qu’en agressant l’océan, l’homme s’agresse soi-même », a souligné Abdoulaye DAGANA, Secrétaire Exécutif de la Convention d’Abidjan.

Notons que cette cérémonie a vu la remise des documents du Plan d’Aménagement et de Gestion Intégrée du Littoral Ivoirien (PAGIL), au Ministère de l’Environnement et du Développement durable, par le Coordonnateur en Côte d’Ivoire du WACA, Pr OCHOU Abé Delfin.

Proposée par le Canada, lors du sommet de Rio en 1992, la Journée Mondiale des Océans (JMO) vise à faire du 08 Juin de chaque année, une occasion de sensibilisation du grand public à une meilleure gestion des océans et de leurs ressources marines.

Cette journée mondiale se propose d’être l’occasion d’informer sur les enjeux, susciter l’envie d’adopter un comportement durable et d'encourager les populations à agir collectivement et individuellement pour une meilleure gestion des ressources marines.

« Revitalisation : action collective pour l’Océan » était le thème retenu pour cette année 2022.

