Présidence UEMOA: Patrice Talon bloque tout, 3 chefs d’Etat négocient

Le chef de l’Etat du Bénin, Patrice Talon, désigné président en exercice de l’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA) depuis fin mars 2022, n’a toujours pas pris fonction officielllemnt.

Présidence de l'UEMOA : Dans le secret des négociations entre chefs d'Etat

Patrice Talon a posé une condition : qu’au sein de l’organisation, le président du conseil des ministres soit issu du même pays que le président. Ce n’était pas le cas jusqu’à présent. Et depuis, c’est le statu quo. Le président béninois conditionne sa prise de poste à la tête de l'UEMOA, à la nomination de son ministre de l'économie, Romuald Wadagni, à la présidence du conseil des ministres de l'organisation.

Pour décanter la sitution, l’organisation sous-regionale a désigné un trio de chefs d'Etat pour répondre à cette crise qui paralyse l'institution économique ouest-africaine, a revélé, ce vendredi, le quotidien Africa Intelligence. Avant d'accepter, Patrice Talon a proposé d’entrer une petite réforme qui a été validée par ses pairs, selon le ministre des Affaires etrangeres du Bénin, Aurélien Agbenonci.

« La preuve que ce mandat sera placé sous le signe des réformes, c’est que le président a posé une condition avant d’accepter ce mandat-là. Il était difficile d’avoir un président de l’Uemoa qui soit d’un pays A et un président du conseil des ministres qui est généralement un ministre des Finances d’un pays C, parce qu’un président en exercice ne peut pas solliciter systématiquement un ministre qui relève d’un autre chef d’État. Donc le président Talon a souhaité que désormais le président du conseil des ministres et le président de la conférence des chefs d’État soient du même pays. Donc bien naturellement, mon collègue Romuald Wadagni va reprendre la présidence du conseil des ministres de l’Uemoa. C’est la première réforme, c’est pour dire que les choses commencent dans un esprit de réforme, de transformation nécessaire de notre Union », a expliqué le diplomate au micro de RFI.