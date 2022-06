Trafic de drogue - Patrick Anaky (LIDER): ''Les coupables doivent payer''

Ange-Patrick Anaky, Vice-président du parti LIDER en charge de la Solidarite, des Affaires sociales et de la Protection maximale de l'Enfance, a invité les autorités ivoiriennes à plus de fermeté dans le traitement de l'affaire ''trafic de drogue'' qui cristallise l'actualité en Côte d'Ivoire.

Affaire "Trafic de drogue": Ange-Patrick Anaky réclame plus de fermeté dans le traitement de ce dossier gênant pour le pays

''J'aimerais féliciter le professionalisme des officiers de la police en charge de la lutte contre la drogue et les stupefiants. En effet, la Côte d'Ivoire à l'instar d'autres pays de la sous-région est devenue​ un hub du trafic de la​ drogue. Une journaliste du nom de Baria Alamuddin dans une de ses partitions démontrait le rôle du Hezbollah dans le trafic de la drogue dans les pays Ouest-Africains. Elle mettait l'accent sur le fait que ces pays étaient devenus des plaques tournantes de trafic de drogues, de blanchissement d'argent, d'activités illicites et de crimes organisés. Plutard, des journalistes d'investigation, Ibekwe Nicholas et Daan Bauwens, attestaient que l'ex-Premier ministre Feu Hamed Bakayoko était le premier responsable de ce trafique juteux. Une plainte avait été portée contre ces journalistes mais nous n'avons eu aucune suite. Aucune charge à leur endroit. Les faits sont là. Le ministre Hamed Bakayoko n'est plus et bizarrement les barons des cartels de la drogue venus des quatre coins du monde tombent. Vous voyez qui sont ceux qui déciment notre jeunesse? Nos enfants qui ne font que se droguer partout en Côte d'Ivoire. C'est un fait. Notre pays pourrait être sûrement dans le viseur de l'Agence Américaine de lutte contre la drogue DEA'', a indiqué ce proche de Mamadou Koulibaly lors dans une interview rendue publique le jeudi 9 juin 2022.

Avant de s'indigner : ''C'est simplement une honte pour notre nation, mais aussi salutaire avec ces nombreuses prises. Le vrai problème sera le suivi de cette affaire. Dans ce pays où la corruption sévit à grande échelle, j'ai peur que les condamnations ne soient pas à la hauteur de nos attentes proportionnellement à la prescription de la loi qui requiert plus de 10 ans d'emprisonnement'', s'est inquiété Ange-Patrick Anaky.

Et de clore en réclamant plus de fermeté dans le traitement de ce dossier gênant pour le pays. ''Mes pensées vont à l'endroit des parents, mes concitoyens qui ont des enfants qui sont plongés dans l'usage de la drogue. Cette élite de cartel de drogue, hommes d'état, autorités policières impliqués de prêt ou de loin, soit-disant entrepreneurs ont hypothéqué l'avenir de nos enfants. Ils devront payer pour ça'', a réclamé Ange-Patrick Anaky.