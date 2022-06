Grands travaux routiers à Abidjan: Patrick Achi rassure les populations

Après-midi au pas de course pour le Premier ministre Patrick Achi. Accompagné des ministres de l’Equipement et de l’entretien routier, Amédée Koffi Kouakou, et Bruno Koné de la Construction du logement et de l’Urbanisme, le chef du gouvernement a effectué une visite sur les chantiers du Projet de transport urbain d’Abidjan (PTUA).

Le Premier ministre Patrick Achi rassure après une visite des chantiers du PTUA: « Nous sommes confiants qu’ils s’achèveront dans les délais »

Patrick Achi a ainsi visité les chantiers sur la sortie Est d’Abidjan notamment, les échangeurs de N’Dotré et du Stade d’Ebimpé avant de se rendre sur les chantiers au niveau de la bretelle d’accès à la route de Dabou et du Rond-point Gesco qui concernent la sortie Ouest.

Le chef du gouvernement et sa délégation ont terminé leur visite en fin d’après-midi sur le chantier du 4e pont. Au terme de cette tournée, Patrick Achi a affiché sa satisfaction et son optimisme quant à la livraison des ouvrages dans les délais.

« Nous avons entamé la visite d’un certain nombre de chantiers d’infrastructures structurantes d’Abidjan. Il s’agit principalement de la sortie Est qui nous mène de Yopougon à Abobo jusqu’à Anyama et Thomasset et de l’autre côté, la sortie Ouest qui nous emmène de Yopougon à Songon, Jacqueville et à Dabou. On a fait la visite de ces deux axes et ensuite la visite du 4e pont qui relie Adjamé à Yopougon et ensuite le pont Cocody-Plateau. Les travaux que nous avons vus sont bien avancés. Nous sommes confiants qu’ils s’achèveront dans les délais », a déclaré le Premier ministre.

Patrick Achi n’a pas occulté l’existence des « difficultés résiduelles liées au déplacement des populations et au déplacement des réseaux qui sont habituelles ». Cependant, le chef du gouvernement ivoirien a assuré que « les choses devraient aller dans l’ordre ». Le Premier ministre a par ailleurs souligné l’impact que ces ouvrages auront sur la mobilité à Abidjan, la CAN 2023 et les échanges entre la capitale et les villes de l’intérieur du pays.

« Comme vous le savez, en ce qui concerne la sortie Est, nous souhaitons y apporter une attention toute particulière puisque c’est celle qui va permettre d’accéder au stade d’Ebimpé lors de la CAN 2023. De façon globale, on peut s’estimer heureux de l’avancée de ces chantiers qui vont permettre de fluidifier les trafics, de désenclaver un certain nombre de quartiers et permettre d’accéder aisément d’une part à la voie qui mène sur Abengourou, Bondoukou, la voie de l’Est et également, celle qui mène à Dabou mais plus particulièrement qui va se prolonger sur la côtière qui actuellement est en construction et qui va nous mener à San Pedro où il y a un stade qui sera utilisé lors de la CAN », a-t-il expliqué.

Pour ce qui est de la situation des populations affectées par ces projets, Patrick Achi a assuré qu’un dispositif a été mis en place en leur faveur. « Pour celles qui ne sont pas propriétaires des bâtiments, a indiqué le Premier ministre, on leur donne un certain nombre de mois de loyer pour leur permettre de trouver un logement ailleurs. Pour ceux qui sont propriétaires, on leur trouve l’équivalent du bâtiment pour qu’ils puissent aller ailleurs ».

Le chef du gouvernement qui a rappelé que ces chantiers ont « souffert de la période Covid qui a fait perdre entre 15 et 18 mois », est confiant dans le fait « qu’à la fin de l’année 2023 la plupart des travaux seront livrés pour le grand bonheur des populations, un trafic plus fluide et une ville d’Abidjan plus belle ».