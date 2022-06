Fadal Dey tacle sévèrement Kemi Seba : "Votre combat est faux..."

Fadal Dey a haussé le ton contre Kemi Seba. Le chanteur ivoirien de reggae a affirmé dans un post sur les réseaux sociaux que l’activiste d’origine béninoise mène un faux combat.

Fadal Dey à Kemi Seba : "Je ne veux pas vous manquer de respect, mais..."

Pour Fadal Dey, il est clair que Kemi Seba mène le faux combat. En effet, le reggaeman ivoirien pense que tant qu’un seul Africain se sentira insulté, blessé par les propos du patron de l’ONG Urgences panafricanistes, celui-ci œuvre contre le panafricanisme.

"Votre combat est faux tant que vous continuez de traiter un Africain d’étranger dans un pays d’Afrique. Votre combat est faux tant que vous ne vous adressez pas à nous Africains avec un bon ton. Ce qui est acceptable là-bas n’est pas forcément acceptable ici", a martelé Fadal Dey.

Fadal Dey va plus loin en reprochant à l’anti-colonialiste de manquer de respect à plus âgé que lui. "Vous voulez promouvoir des valeurs de chez nous ? Alors votre combat est faux tant que vous continuez de manquer de respect a plus âgé que vous. À quand la suppression des visas entre les états africain? À quand l’acceptation de l’Africain par l’Africain comme étant son frère ?", a poursuivi l’artiste.

Il estime que le panafricanisme doit être avant tout, l’amour de l’Africain pour l’Africain. "C’est un préalable à tout autre démarche panafricaniste. Voyez-vous cher frère Kemi Seba c’est sur ce terrain qu’on doit vous voir pour le vrai combat panafricaniste si vous voulez vraiment être un modèle pour les africains que nous sommes. Je ne veux pas vous manquer de respect, mais soyez rassembleur, car pour l’instant, vous êtes diviseur et êtes vu comme un plaisantin", a conclu Fadal Dey.