BEPC 2022: Demi-journée de compo et vidéo-surveillance introduites

Le Top départ des épreuves écrites du BEPC session 2022 a été donné en Côte d'Ivoire, ce lundi 13 juin 2022. Au total, 547 831 candidats prennent part à ces epreuves.

BEPC 2022: Plus de 500.000 candidats et 14 223 candidats au test d’orientation en 2nde composent depuis lundi

Ce sont lus de 500.000 candidats au BEPC et 14 223 candidats au test d’orientation en classe de seconde composant dans 875 centres et enfin pour le baccalauréat 330 567 candidats composant dans 525 centres.

Cette session connaît une particularité marquée par deux grandes innovations. En effet, sur les 547 831 candidats, 264 831 composent sous vidéosurveillance sur toute l’étendue du territoire national, a annoncé la ministre de l’Education nationale, Pr. Mariatou Koné, lundi 13 juin 2022, lors du lancement des épreuves, au lycée jeunes filles de Bingerville.

Cette innovation majeure, qu’est la vidéosurveillance dans tous les centres de composition du pays, s’inscrit dans le cadre d’une volonté de transparence dans l’évaluation des candidats mais aussi dans la lutte contre la tricherie.

“Nous voulons évaluer les enfants eux-mêmes. Nous voulons les valeurs intrinsèques et non celles de la tricherie. Je veux compter sur le civisme des candidats, la probité des surveillants et celle des parents”, a indiqué Mme Koné.

Lors de la visite de la salle où est installé le dispositif de vidéosurveillance, un candidat, dans un centre à Abobo, a été observé en train de tricher en glissant des bouts de papier dans une salle de composition via les claustras, a relevé la ministre.

L’autre innovation, c’est la réduction de la période journalière de composition qui tient désormais à la mi journée.

En effet, les candidats composeront désormais seulement de 7H30 à 12H30 partout en Côte d’Ivoire, contrairement à toute la journée, c'est-à-dire la matinée et l'après-midi, comme c’était le cas par le passé.

Les élèves de troisième et candidats libres en course pour le BEPC devront satisfaire aux épreuves physiques et sportives effectuées du 25 avril au 06 mai 2022, les épreuves orales du 08 au 11 juin 2022 et écrites du 13 au 17 juin.

A en croire le ministère de L’Éducation nationale et de l’Alphabétisation (MENA), les résultats du BEPC seront disponibles le mardi 05 juillet à 14h.