Accès à l’ eau potable pour tous: Bouaké Fofana forme les acteurs

Représentant le Ministre de l’Hydraulique, de l’Assainissement et de la Salubrité, Monsieur Gildas SIMY, Directeur de Cabinet Adjoint a procédé le Lundi 13 Juin 2022, à SEEN Hôtel d’Abidjan, à la cérémonie d'ouverture de la deuxième édition du programme de formation triennal portant sur le thème : « Capacity Building for the social connection to the water Supply Network » entendez « Renforcement des capacités pour le raccordement social au réseau ». Ce fut en présence de Mesdames SOO min Kim, Directrice adjointe de la KOICA Côte d’Ivoire, et YANG Seo Yeong, Coordinatrice KOICA Côte d’Ivoire.

Coopération Côte d'Ivoire - Corée du Sud: Renforcement des capacités des acteurs dans le secteur de l' eau potable

Cette formation initiée par le gouvernement Sud-Coréen, par le biais de l’Agence Coréenne de Coopération Internationale, plus connue sous son nom anglais : Korea International Coopération Agency (KOICA), en partenariat avec le Ministère de l’Hydraulique, de l’Assainissement et de la Salubrité, consiste à faire de la problématique de l’ eau potable, son cheval de bataille avec notamment le projet de branchements sociaux à l’eau potable à Abidjan.

Dans son allocution, Monsieur Gildas SIMY a salué la coopération de l’agence coréenne pour cette belle initiative qui va permettre aux agents du secteur de l’eau, d’être efficaces sur le terrain. Il a également demandé aux participants de suivre avec la plus grande attention, car "le Ministre Bouaké Fofana attache du prix à la formation et à l’efficacité dans l’exécution des différentes missions gouvernementales afin d’être une référence dans le domaine de l’Hydraulique".

L’objectif, à travers cette formation, est de partager l’expérience coréenne en matière de branchements sociaux à l’eau potable et de trouver des solutions adaptées aux défis auxquels le Ministère est confrontés dans le domaine de l’Hydraulique. L’année dernière, ce sont 21 cadres du domaine de l’hydraulique qui ont eu droit à cette immersion au cœur du secteur hydraulique coréen. Il est bien de noter que cette formation prendra fin le Mardi 21 Juin 2022 et qu’une troisième phase est prévue pour démarrer en 2023.

Source : SERCOM MINHAS