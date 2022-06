Échanges fructueux entre Patrick Achi et la Reine Màxima des Pays-Bas

Présente à Abidjan dans le cadre de l’Africa CEO Forum, la Reine Màxima, Reine des Pays-Bas, a été reçue en audience ce mardi 14 juin 2022 par le Premier ministre, Patrick Achi.

Inclusion financière: La Reine Màxima propose ses solutions au Premier ministre Patrick Achi

Mandataire spéciale du secrétaire général des Nations Unies pour la promotion de services financiers accessibles à tous, qui favorisent le développement (UNSGSA), la Reine Màxima s’est entretenue avec le chef du gouvernement sur les questions d’inclusion financière.

Cette audience était un cadre de partage sur la question. A l’en croire, son action vise à « faciliter la vie des femmes et hommes qui n’ont pas la possibilité d’épargner et d’investir et améliorer leurs conditions de vie ». Patrick Achi qui avait à ses côtés les ministres de l’Economie et des Finances et celui de la Communication, s’est dit heureux de la visite de la Reine des Pays-Bas en terre ivoirienne.

Il a assuré, au nom du Président de la République, Alassane Ouattara, que la Côte d’Ivoire entend œuvrer à une meilleure inclusion financière « compte tenu de l’importance sur nos populations en particulier, sur les femmes ».

Notons que l’inclusion financière est l’ensemble des dispositifs mis en place pour lutter contre l’exclusion bancaire et financière. En Côte d’Ivoire, elle repose principalement sur le mobile money.