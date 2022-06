Abidjan: 6 personnes ensevelies dans un éboulement à Attecoubé

Les pluies diluviennes qui s’abattent sur le District d’ Abidjan depuis quelques jours, viennent de faire des dégâts.

La pluie fait des dégâts à Abidjan

6 personnes auraient été ensevelies dans un éboulement, ce jeudi 16 juin 2022 à Attecoubé, dans le quartier Mossikro, du fait des fortes pluies qui s’abattent à Abidjan depuis mercredi. Alerté, le groupement des sapeurs pompiers militaires (GSPM) a dépêché une équipe de secouristes sur les lieux.

Les recherches se poursuivent au moment où nous mettons sous presse. Un Fpt 41, une ambulance de réanimation grande capacité et une équipe cynotechnique sont mobilisés à cet effet. Invité, mardi, de la tribune d’information "TOUT SAVOIR SUR" du centre d’information et de communication gouvernementale (Cicg) qui avait pour thème : « La météo en saison de pluie », Daouda Konaté, directeur de la météorologie nationale à la Société d'exploitation et de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologue (Sodexam), confiait que le mois de juin doit être suivi de près.

« Nous devons redoubler de vigilance en ce mois de juin. Il peut tomber en deux jours des adverses de tout un mois », a fait remarquer le cadre de la Sodexam. La Côte d’Ivoire, dit-il, vit depuis le 1er avril 2022 au rythme de la grande saison des pluies pour les zones du Sud et de la bande centrale. Cette saison devrait s'étendre jusqu'au mois de juillet 2022 avec un pic de précipitation en juin 2022 pour les zones du littoral.