Côte d’Ivoire: 250 millions de FCFA volatilisés au LANADA, l’ex DG s'explique

250 620 319 FCFA , c'est le montant des dépenses non justifiées, que vient de révéler un audit effectué au Laboratoire national d’appui au développement agricole (LANADA), par l’Inspection générale d’Etat (IGE).

LANADA : Un audit relève une grosse « fraude » de l’ancienne direction générale

Selon le journal d’investigation Ivoir’Hebdo, dans son édition de cette semaine, de graves présomptions de pillages sont contenues dans un rapport d’audit de l’Inspection générale d’Etat (IGE), mettant en cause la gestion de l’ancien directeur général du Laboratoire national d’appui au développement agricole (LANADA), Ardjouma Dembélé.

Les investigations ont décelé que, sur douze (12) chèques incriminés, six (06) présentent des dossiers entachés d'irrégularités. Ceux-ci sont évalués à vingt-trois millions six cent quatre-vingts mille huit cent quatre- vingt-quinze (23 680 895) F CFA, relève l'audit consulté par l’hebdomadaire. Autre irrégularité constatée par la mission, c'est que toutes les dépenses ordonnancées par le LANADA sur la période 2017-2020, d'un montant de 1 912 887 511 FCFA sont justifiées partiellement.

Autrement dit, seul le montant de 1 662 267 192 FCFA est justifié et payé. L'écart entre les dépenses justifiées et les dépenses non justifiées, s'élève à 250 620 319 FCFA. Concernant la subvention globale élevée à 2 210 007 968 FCFA, accordée par l’Etat au LANADA durant la période allant de 2017 à 2020, et initialement destinée à réhabiliter les laboratoires, le constat est amer.

« A l'évidence, les travaux de réhabilitation n'ont pas été menés à terme, alors que les prestataires ont perçu l'intégralité des frais. C'est le cas du Laboratoire régional de Bouaké », ont relevé les auditeurs, selon l’article publié à la Une de Ivoir’Hebdo. C’est par correspondance en date du 27 janvier 2021, que le Conseil de gestion du LANADA, un établissement public a saisi l’IGE.

Le laboratoire souhaitait qu’un audit cible l'émission de douze chèques par le directeur général sortant, le Prof Ardjouma Dembélé, à la veille de la passation des charges avec son successeur, Dr Charlotte Amatcha-Lepry. Le journal ajoute que l’IGE de Théophile Ahoua N’Doly, en a profité pour étendre l’audit à la gestion 2017-2018 (notons que l’IGE avait déjà audité le LANADA en 2016 et avait déjà relevé des irrégularités).

« J’ai été entendu par la police économique depuis décembre, et pratiquement, on me dit que le dossier est vide. L’affaire est à la police économique (...) C’est une affaire qui est pratiquement en fin de parcours pour un non-lieu, je ne peux pas me permettre de vous donner des éléments sauf si la police ou le procureur me dit que je peux répondre à ces faits », a réagi Ardjouma Dembélé, l’ancien directeur général du LANADA, interrogé par Ivoir’Hebdo.