Vacances Xxl pour Kylian Mbappé et Achraf Hakimi à Marrakech

Sous le feu des projecteurs depuis l'annonce de sa prolongation de contrat au Paris-Saint-Germain, Kylian Mbappé est allé passer du bon temps avec son ami Achraf Hakimi, en vacances au Maroc.

Sur la pélouse ou en soirée, Hakimi et Mbappé multiplient le bon temps ensemble

Les deux hommes se trouvent à Marrakech, comme l'indiquent des photos des deux stars qu'ils diffusent sur leurs réseaux sociaux respectifs.

Hakimi et Mbappé profitent de leur séjour dans la ville ocre pour faire le tour de cette région magnifique du Royaume, et remplissent parfaitement leur rôle de source d'inspiration pour les plus jeunes. Les deux joueurs les plus chers du championnat français (Valeur marchande selon le CIES) ont été aperçus du côté de Tahannaout, où ils ont rendu visite à des enfants dans un orphelinat.

Loin des soirées de Marrakech ou des plages d’Agadir, les deux stars effectuent toutefois un séjour modeste et dépaysant puisqu’on apprend qu’ils ont rendu visite jeudi à un orphelinat, situé visiblement dans les montagnes. Une attention honorable.

Rappelons que les deux hommes évolueront encore ensemble la saison prochaine suite à la prolongation de l’international français jusqu’en juin 2025 dans la capitale.

Ensemble au Festival de Cannes

Les deux coéquipiers étaient apparus en mai au Festival de Cannes en France, en compagnie de de l'artiste capillaire Brice Tchaga.

Selon Le Parisien, le champion du monde loge dans un palace de la Croisette, s'est rendu à la place du Martinez, avant de monter les marches pour la projection du film "Elvis" de Baz Luhrmann, consacré au célèbre chanteur américain.