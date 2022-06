Fête des mères: Edwige Diety couvre de cadeaux 4000 mamans de Danané

Les mamans du département de Danané, à l'ouest de la Côte d’Ivoire, ont été célébrées le Samedi 18 Juin 2022 au Stade municipal de Gningleu. Cela, dans le cadre de la traditionnelle célébration de la fête des mères.

Fête des mères 2022 : Comment Danané a célébré ses mamans

En présence du préfet du département de Danané et du corps préfectoral, des cadres, des têtes couronnées et guides religieux, Edwige Diety, marraine de toutes les associations et groupements de femmes dudit département, s'est estimée toute heureuse et fière d'offrir à ses belles et braves mères le brin de sourire du jour.

« Femmes de Danané, chères mamans, recevez mon infinie reconnaissance. Ma fondation KED est là pour vous honorer. Soyez fières d'être mères et femmes. Je voudrais me réjouir du choix d'une vie qui serait le vôtre désormais. C'est-à-dire une vie où la femme refuse d'être l'éternelle assistée. Votre choix de vie doit être tout au contraire la recherche de l'indépendance financière non pas pour porter la culotte à la maison mais plutôt pour être là force complémentaire dans le foyer», a-t-elle déclaré.

Baptisée "La grande fête de la femme ", cette manifestation qui est l'une des grandes premières de la ville, a été marquée par des danses, chants et louanges à la gloire de ces «héroïnes » de la ville et de toutes les sous-préfectures de Danané. En début de matinée, c'est par une procession que les mamans du département ont donné le coup d'envoi à leur célébration.

Droh BIEU Marie, porte-parole des femmes rurales et celles de la ville , a tenu à signifier sa joie quant à l'appui à l'autonomisation des femmes telle qu'envisagée par Madame Edwige Diety, présidente de la fondation KED.

Le préfet du département de Danané a marqué la joie du corps préfectoral d’être convié à cette célébration qui permet aux femmes de communier et surtout de raffermir les liens de solidarité régissant toute organisation apolitique. « Nous répondrons à toutes invitations de cérémonies pareilles à visée sociale ou économique pour le développement de Danané », a-t-il indiqué.

Edwige Diety a surtout saisi l’occasion de cette journée dédiée à la femme de son département pour rendre hommage à ses illustres aînés, aux valeureuses personnes ressources qui la soutiennent nuit et jour.

« Vous avez les salutations du ministre VAGONDO, du ministre-gouverneur Flindé et de madame la secrétaire d'État Mahi Clarisse. Ensemble, nous travaillons pour le développement du Tonkpi. En particulier pour Danané », a-t-elle déclaré.

Au-delà de ces personnalités de haut rang, elle a incité la mère de toutes les couches sociales à son propre épanouissement par des dons en espèce d'une valeur d'un million neuf cent mille francs, 5 coffres-forts contenant chacun 1 million de francs à 5 associations titrées au choix plus des cadeaux non estimés pour toutes les femmes présentes à la "La grande fête de la femme " de Danané.

Une correspondance de Sony WAGONDA