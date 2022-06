Rebecca Yao engagée pour l'autonomisation des femmes de Diabo

La présidente de l’association « Diabo Ville Emergente », Mme Rebecca Yao, a fait de l’autonomisation de la femme, son principal cheval de bataille. Le vendredi 17 Juin 2022 à Diabo, s’est tenue une formation à l’endroit des responsables des groupements de femmes de la ville.

10 hectares de semence de soja et des engrais pour les Femmes de l’association « Diabo Ville Emergente »

Dans sa politique en faveur l’autonomisation des femmes de Diabo, Mme Rebecca Yao a initié plusieurs actions. Présidente de l’association « Diabo Ville Emergente », elle a réceptionné, il y a quelques jours, un don de 10 hectares de semence de soja et des engrais en vue de l’amélioration de la sécurité alimentaire et des revenus agricoles des femmes de sa ville natale. Ce don est à l’initiative du Conseil Coton Anacarde (CCA) qui a également procédé à la formation des premières responsables des associations bénéficiaires.

Selon Rebecca Yao, la culture du soja, en plus du manioc et de l’anacarde, permettra de lutter contre la pauvreté en milieu rural et d’accroître la fréquence des revenus des femmes agriculteurs. «Les cultures principales : l’Anacarde et le Manioc ne produisent qu’une seule fois dans l’année. Après la vente de cette unique production, les femmes se retrouvent souvent sans ressources financières tout le reste de l’année, alors que les charges familiales son incompressibles. Aujourd’hui, nous travaillons pour les femmes à la promotion de la culture de céréales et de maraîcher dont la récolte se fait au bout de 3 mois maximum afin que les femmes aient toujours de l’argent en poches et ne soit pas démunies », a déclaré la Présidente de l’association « Diabo Ville Emergente ».

Rebecca Yao a ensuite adressé ses remerciements à l’endroit du Dr Adama Coulibaly, Directeur General du Conseil Coton Anacarde qui vient, par ce don, aider à trouver des solutions à la problématique de l’autonomisation financière des femmes de Diabo. Le soja est considéré comme un aliment nutritif et bon pour la santé de l’organisme. Il contient des protéines complètes, pouvant remplacer la viande chez les végétariens. De plus, le soja ne contient pas de cholestérol et on y retrouve des gras de bonne qualité incluant des acides mono-insaturés et polyinsaturés. Après l’étape de la moisson, sera organisée très prochainement une autre session de formation sur la transformation du soja en lait, farine, aliment de bébé et complément alimentaire. Tout ceci, à l’initiative de Mme Rebecca Yao.