Guillaume Soro à ses partisans : "Soyez rassurés, je vais bien"

En exil depuis le 23 décembre 2019, Guillaume Soro va bien. C'est du moins le message qu'a véhiculé le président de GPS (Générations et peuples solidaires) au cours d'une rencontre du Comité d'orientation et de coordination (COC) le dimanche 19 juin 2022.

Guillaume Soro rassure ses partisans et affiche sa détermination

Cela fera bientôt trois ans que Guillaume Soro est en exil en Europe. L'ancien président de l'Assemblée nationale ivoirienne qui venait à peine d'annoncer sa candidature à l'élection présidentielle de 2020 n'a pu regagner la Côte d'Ivoire. Le 23 décembre 2019, l'avion le transportant a été dérouté au Ghana. Plus tard, un mandat d'arrêt international a été lancé contre l'ex-député de Ferké.

Condamné à la prison à vie par la justice ivoirienne, le leader des soroistes refuse d'abandonner sa lutte contre le pouvoir d'Alassane Ouattara. Longtemps silencieux, le patron de GPS (Générations et peuples solidaires) a saisi l'opportunité d'une rencontre le dimanche 19 juin 2022 pour rassurer ses partisans.

"Je le sais, nombre d’entre vous se sont inquiétés pour ma vie, pour ma sécurité physique et juridique. Soyez rassurés, je me porte bien et mon état d’esprit est à la totale sérénité. Ma détermination demeure intacte quant à la poursuite et à l’aboutissement heureux de notre combat politique", a laissé entendre l'ancien chef rebelle.

Guillaume Soro a demandé aux soroistes de ne jamais douter. "Ensemble, n’en doutez jamais, nous réussirons à bâtir une Nation solide, un État démocratique et social, libre, prospère, qui s’attache à réduire la pauvreté au strict minimum, à éviter le cumul des inégalités, à éradiquer la corruption et à garantira à tous et à chacun une vie digne, décente, dans la sécurité physique, psychologique et juridique. Nous bâtirons, croyez-moi, la patrie de la vraie fraternité, ouverte sur le monde et attachée à ses racines et à ses valeurs. Tel est mon combat et tel est notre crédo", a-t-il soutenu.