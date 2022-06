Nayef Aguerd à West Ham: 3è plus gros transfert de l’histoire d’un Marocain

West Ham a officialisé ce lundi l'arrivée de Nayef Aguerd, anciennement défenseur central de Rennes. Le club breton devrait toucher 35 millions d'euros (bonus inclus).

Nayef Aguerd: "J’ai su que je devais aller en Premier League"

Le Marocain de 26 ans s’est engagé avec les Hammers sur un contrat de cinq ans dans l’Est de Londres. « J’étais vraiment excité quand j’ai entendu parler de l’intérêt de West Ham United. Quand j’en ai entendu parler, j’ai su que je devais aller en Premier League. Car c’est un rêve pour tous les joueurs. West Ham est un club historique», déclare Aguerd à Carlton Cole sur la chaîne Youtube de West Ham.

« J’ai vu quelques-uns de leurs matchs cette année, et j’ai vu les fans et l’ambiance était fantastique, avec les bulles ! J’ai parlé avec le manager et il m’a montré qu’il était très intéressé, donc c’était facile de choisir West Ham», confie le défenseur central international marocain.

En 2021-22, Aguerd a disputé 31 matchs de championnat avec Rennes. Il a signé 2 buts. L'ancien pensionnaire de Dijon aura disputé 79 matchs et marqué 7 buts toutes compétitions confondues, pour 40 rencontres et 4 buts durant la saison 2021-2022.

West Ham a fini la saison à la 7e place du championnat anglais. Aguerd, pilier de la charnière centrale du Stade Rennais et auteur de quatre buts la saison passée en L1, avait annoncé samedi sur les réseaux sociaux son départ du club breton. Avec lui sur le terrain, Rennes a inscrit une moyenne de 1,9 point par match la saison passée en Ligue 1, contre 0,9 point pour les sept matches où il était à la Coupe d'Afrique des nations, suspendu ou malade. Son transfert va laisser un trou béant dans la défense centrale.

"Il faudra recruter deux défenseurs centraux", avait glissé l'actionnaire François Pinault à la presse, évoquant il y a quelques semaines son possible départ.